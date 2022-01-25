行情吧，有点过分美丽了。





拉垮是真的拉垮，但并不是单一因素导致的市场下跌。我们认为市场较为极端的表现，主要来看是三个层面的共同作用。





1.俄乌冲突一触即发





俄乌冲突很可能将成为2022年首只黑天鹅。受俄罗斯与西方就乌克兰问题陷入僵局影响，俄罗斯卢布兑美元周一触及14个月低点，俄罗斯股市当天收盘也重挫了逾8%。与此同时，全球外汇、股票、债券和大宗商品市场也普遍受到波及，美股“恐慌指数”VIX一度飙升至2020年10月以来的最高水平，风险资产遭遇的全面抛售甚至一度令市场对美联储年内加息四次的预期都有所降温。





上述种种迹象似乎都显示，尽管俄罗斯和北约在乌克兰问题上眼下还没有发生“擦枪走火”的不幸，但在以美英为首的北约组织步步紧逼之下，这一地区的局势发展仍存在着孵化出2022年首只市场“黑天鹅”的风险。而一旦局势进一步急转直下，即便未爆发任何的“热战”，俄罗斯与英美欧间的相互制裁争端也可能掀起新一轮的市场波澜。事实上，作为联合国五常之一、全球国土面积最辽阔的国家以及至关重要的大宗商品出口国，没有任何人能忽视俄罗斯在全球市场上所扮演的重要角色。从小麦到能源再到工业金属价格，从地区主权美元债券再到各类风险和避险资产，俄罗斯和西方围绕乌克兰局势的“黑天鹅”一旦孵化，对于许多市场而言都可能是无法承受之重。





而且考虑到俄罗斯在针对欧洲诸国的谈判筹码时，天然气是最重要的因素之一。那么普京如果真的被迫选择开战，时间点不会延后，而很可能趁着欧洲冬季展开冲突。









2.国内疫情点状抬头。





疫情对于短期市场情绪影响很大。当然，中期看国内确诊清零的政策背景下影响有限。但需要考虑的是，柳叶刀已经发布了疫情将在今年结束的报告。但全面消灭新冠病毒的难度太大。更有可能的是随着时间推移，海外该死的都死了，没死的都免疫了之后，彻底躺平开放人员流动。但届时对于国内的防疫压力会很大。同时也将面临防疫和经济的选择问题。这个对于资金而言，是一个比较艰难的问题。





3.针对外资教育类企业传闻影响市场情绪。





目前未有明确官方表态，不评价。等待消息的进一步进展。





上述三点导致短期市场情绪走弱。叠加小长假将至，导致情绪更极端的演化。昨天说了——外部环境只要没有变化，节前大概率保持低迷的反弹节奏，但只要外部进一步收紧，会刺激新的离场需求。眼下就是印证了后面的判断。





短期市场没有太大操作价值。因此策略上耐心等待市场企稳。不建议空手接飞刀