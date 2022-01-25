好吧，昨天说市场不能有大的外部环境的变化。





然后收盘后变化来了，美国开始在乌克兰撤离外交人员。俄乌战争的预期在强化。这事儿也挺搞笑的，西方媒体指责俄罗斯部署中程核导弹，抨击俄罗斯企图挑起战争。而实际上只要看一下俄罗斯联邦外交部副部长谢尔盖·里亚布科夫所说的就很清楚，俄罗斯为什么要部署核导弹？是因为北约在欧洲部署中程核导弹。





很多人一直没搞清楚俄罗斯的真正的态度，其实关键不是中文网上写的毛子如何如何强横，也不是西方媒体上的报道，是拉夫罗夫和普京自己说过的话。





拉夫罗夫表态非常清楚：俄罗斯是赞同安全是不可分割的，这是北约原则，也是赞同任何一个国家都无权牺牲其他国家为代价寻求安全的。不但如此，拉夫罗夫还把这两条交到了欧安组织成员国审议了。然后北约直接拒绝了，而且还正式提到了一个论点：具有法律约束力的安全保证只存在于北约成员国。





也就是说，如果北约想要保证乌克兰安全，太简单了，和俄罗斯达成一个安全协议就可以了。是北约不愿意达成协议，不是俄罗斯不愿意达成协议。





说到底，俄乌的问题是——北约希望北约可以做任何的事情，并且俄罗斯不应该做任何反抗。





包括这次撤人也是这个情况，美国撤外交人员，俄罗斯说我没准备动手，乌克兰说老美你戏多了。我看有个评论的标题写的特别好《美国拱火，俄罗斯窝火，乌克兰恼火》





结果就是A股熄火。。。。。





数字货币、新冠检测、新冠药、元宇宙虚拟人、赛道股全线杀跌，外部这么一折腾，节前资金彻底都趋于谨慎了，避险的黄金、军工活跃一些，然而也只是矮子里面拔将军。军工股早盘基本上都是冲高回落。





所以没什么好说的，耐心等吧。