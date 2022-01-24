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板块的快速反转信息量挺大的

(2022-01-24 16:47:51)
转载
什么东西——听上去是反弹，算算点位是反弹，看看颜色是反弹，但情绪却完全没反弹。

答：A股

节前最后一周，市场进入了传统意义上的翘尾。这个翘尾你说是垃圾时间也好，是幸存者偏差也好，总之翘得很有料，但又没什么参考价值。

愿意卖的资金都提前跑路了，留下来的都是死守的，所以死守的资金自high一下，自然是要反弹的。

节前国内政策进入真空期，疫情经过第一轮的消化之后，市场进入一个相对适应的节奏中。于是所有的焦点都落在了外部因素上。

换言之，假如外部压力再一次提高，则可能带动新的离场需求。但我们从另一个角度讲——只要节前消息面平稳，大概率翘尾就这么定了。高度和持续性都有限，但只要环境不变，那么整体这么面了吧唧的直至小长假就是板上钉钉了。

但就这种水平的反弹，说实话，是没什么看点。

一个非常重要的特征，就是在全面反弹的背景下，涨跌比继续维持超级难看的状态中，不光是下跌家数继续碾压上涨数量。跌超10%的个股更是明显出现了数量的扩大。

另一个有意思的特征即是——之前资金参与度极高的，但是已经明显出现资金跑路的锂电池，成为今天反弹的重点。而上周一直领跑的新冠相关品种，今天出现暴跌。

内在的原因，我们认为本质上还是资金成分和对于节前市场的预期较弱。

反弹，很可能是因为“该跑的跑的差不多了，所以反弹。”
下跌，则不排除是“赚钱的赚完钱跑了，所以下跌。”

所以，从这个视角出发，市场在节前的涨跌，实际上可参考的空间真的是很有限。我们还是给大家强调一个问题——反弹也好上涨也好，核心逻辑是否变化，如果一个行业的核心基本面没有改变，那么反弹也只能是技术性的昙花一现。

这种情况下，节前的反弹确实是情理之中，但也没什么可兴奋的。

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