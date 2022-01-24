早盘两市探底回升，创业板指在宁德时代、阳光电源等权重股带动下涨超1%；





盘面上，受消息刺激，换电概念股开盘冲高，数字经济概念股领涨，数字货币、网络安全、移动支付板块等持续走强，证通电子2连板，雄帝科技等多股涨停；新冠概念股领跌，九安医疗、精华制药跌停；长春高新连续第四个交易日触及跌停；半导体板块回暖，盐湖提锂、景点旅游板块轮番拉升，宁德时代盘中涨近4%，盐湖股份涨停；光伏板块震荡走强，金辰股份等涨停，房地产板块持续回升，基建股较为活跃。





指数基本上全红，不过成交量萎缩的非常明显。





其实这个时间点不用太在意成交的情况，毕竟已经是节前的最后一个交易周了，你说节前翘尾也好，说垃圾时间也罢，本质上都是看空的都走了，留下的都是看多的，幸存者偏差不足以涵盖市场的真实样貌。





当然，今天的上涨也不是A股本身的因素。说到底，更像是机构在拆东墙补西墙，上周五，机构还在催银行呢





今天的上涨主要是看美国在上涨，机构才斗胆进了一些前期超跌的





老机构，在拆东墙补西墙，新机构，在持续的逢低吸纳。但对于趋势型的投资者而言，眼下这个市场是不是最适合进场的时间点?首先你要搞清楚什么是攻击状态，什么是反弹状态？消费最近一周一直在持续的有资金介入，特别是困境反转的标的，旅游，影视，商业，这一块相对来说是确定的本周继续看好困境反转概念





但无论如何，显然市场目前的反弹节奏，是依赖于消息面的配合和外围的情况。





节前的存量看多博弈不假，但假如外部压力再一次提高，则可能带动新的离场需求。换言之，只要节前消息面平稳，大概率翘尾就这么定了。高度和持续性都有限，但只要环境不变，那么整体温和就是大概率事件。



