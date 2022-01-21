今天最大的新闻就是新冠疫情，有可能会在今年结束，资金，不计成本的抛弃了疫情相关类的





有时候觉得挺淦的。





你说疫情来了，消费文娱死一地，你说新冠没了，医药预制菜死一地。





死一地就死一地，那你因为新冠下跌的那些板块倒是起来扑腾扑腾啊。对不起，凉透了。





除了旅游、白酒这种近期被消息面拿捏得死死的板块走出了一波没啥卵用的反弹，整个市场基本上就是躺平等死的姿势。





A股这种就属于是人至贱则无敌。





创业板今天又走出了调整新低，跌破了前面的震荡区间，接下来还有可能要继续向下回踩寻底，大盘也走出了调整新低、再一次失守3550，尾盘有小幅的回收，就这还是有护盘的情况下，





个股今天又是3000家下跌，跌幅超9%的有110家，跌幅超2%的有1453家，又是普跌大跌的走势





外资今天又流入了87亿，还在逆势抄底，永远是外人比自己人更懂A股。





但说实话医药就和近期的赛道股一样，如果真的开始调整，那就是基础的逻辑被动摇了，那么天王老子来了也没用。距离春节就剩一周了，尽管说不能指望内资机构这样一个时间点护盘。但短线杀跌过猛，收官前会有翘尾的垃圾行情，这也是历年的惯例了。





现在就看郭嘉队能不能站出来振臂一呼。





哎，整个牛年就是A股被疫情左右的一年。只能盼着疫情赶紧结束。以往觉得过年串亲戚简直是累死了。现在忽然有点怀念那种走亲访友逛庙会的日子。





早几年这个时间点，听到的消息，应该都是那家店铺又成了庙会的标王，到了这两年，真的是冷清的不行。早几年网上的声音都是怕过年，怕亲戚朋友问有没有搞对象为啥不结婚，干嘛不要孩子，咋不来个二胎。现在再看看互联网上，都是求爷爷告奶奶想回家的。





疫情改变了太多了。不光是A股，而是整个人类社会的进程。





希望疫情真的可以在今年结束，惟愿岁月静好，山河无恙。