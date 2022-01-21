市场又分化的一地鸡毛，特别是医药股板块的分化





新冠检测、新冠药物板块早盘现跌停潮，拓新药业、安旭生物、东方生物、海辰药业向下20CM大号跌停，热景生物、翰宇药业、博拓生物、硕世生物、九安医疗、赛隆药业等近20股跌停或跌幅超10%。





这种走法真的是比较——不能说极端——只能讲叫恶心。





早先的下跌是源于疫情抬头造成的实体经济压力。但我们在最初就说过，国内确诊是要清零的，所以疫情概念不可能走持续上涨，现在市场反应过来，反手按死了医药股。





所以如果你觉得疫情没啥影响，那么整体的消费就不要萎靡啊，没辙，因为就地过年的预期仍然没有被打破。





哎，只能盼着疫情赶紧结束。以往觉得过年串亲戚简直是累死了。现在忽然有点怀念那种走亲访友逛庙会的日子。





早几年这个时间点，听到的消息，应该都是那家店铺又成了庙会的标王，到了这两年，真的是冷清的不行。早几年网上的声音都是怕过年，怕亲戚朋友问有没有搞对象为啥不结婚，干嘛不要孩子，咋不来个二胎。现在再看看互联网上，都是求爷爷告奶奶想回家的。





疫情改变了太多了。





市场这边没什么好说的。沪指击穿3550，创业板砸新低，几乎是最难看的形态。节前不能指望内资机构了。能不能平稳收官就看郭嘉队的态度。