盘面无力吐槽，将近4000家下跌。





过去可以赖外围，但是眼下是外围一片红通通，怎么解释呢？





2022年开年这半个月，杀疯了，机构重仓股，但凡好一点的赛道全部大跌。





涨的都是猪肉鸡肉，白酒银行这些，全部是防御性板块





现在的情况是指数不怎么动，但曾经的结构性牛市变成了结构性熊市，上午个股上涨的还有900家左右，下午就只剩下将将八佰家，涨超3%以上的从300家锐减至200家出头。。。。而且其中大量的是金融权重股。





所以市场上虽然指数守着遮羞布，但实际上个股是相当惨烈的。





尤其早盘跌3%~5%的大约是900家，结果到了午后，跌幅区间开始进一步下沉，这个数量扩大到了1500家。人气的损耗总是一个量变引发质变的过程。





依靠着指数层面的虚伪的和平根本无法解决行情核心的问题。如果短期内市场无法形成有效反弹，那么个股层面的杀跌可能还会更严重。





包括消息面到目前为止似乎也进入到节前一个政策的空窗期，早盘央妈继续释放流动性，但是从力度上来说，只是符合预期，因此市场的反馈也非常弱。





目前看市场有点尴尬，向下跌破了一定会再次出现加速探底。但不跌破，在这个位置耗着，资金并没有进场意愿，会逐步拖成垃圾时间。





叠加着目前距离春节仅剩下最后一周的交易日。极大概率节前市场就维持低迷震荡盘整，等待过节之后再重振旗鼓了。





对于目前的市场，我们再一次给大家强调不要轻易接飞刀，尤其高位赛道股的下杀，不要赌反弹。性价比太低。投资并不是勤劳致富的行业，不是说你一天交易一百次就能盈利。而是要提高准确性。该收手时就收手，同样不失为一种明智