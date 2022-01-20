2022年开年这半个月，杀疯了，机构重仓股，但凡好一点的赛道全部大跌。





现在的情况是指数不怎么动，但曾经的结构性牛市变成了结构性熊市，个股上涨的不超过千家，涨超3%以上的不到300家。。。而且其中大量的是金融权重股。





唯一值得庆幸的是，目前的调整绝大部分集中在3%以内的下跌，但是3%~5%的区间开始出现下沉。人气的损耗总是一个量变引发质变的过程。如果短期内市场无法形成有效反弹，那么个股层面的杀跌可能还会更严重。





早盘央妈继续释放流动性，但是从力度上来说，只是符合预期，因此市场的反馈也非常弱。





涨的都是猪肉鸡肉，白酒银行这些，全部是防御性板块





目前看市场有点尴尬，向下跌破了一定会再次出现加速探底。但不跌破，在这个位置耗着，资金并没有进场意愿，会逐步拖成垃圾时间。





叠加着目前距离春节仅剩下最后一周的交易日。极大概率节前市场就维持低迷震荡盘整，等待过节之后再重振旗鼓了。





对于目前的市场，我们的观点不变，不要轻易接飞刀，尤其高位赛道股的下杀，不要赌反弹。性价比太低。投资并不是勤劳致富的行业，不是说你一天交易一百次就能盈利。而是要提高准确性。稳准狠才是投资者要追求的要素。