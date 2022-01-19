创业板一度跌了3%。深证跌了2%，叹为观止。





虽然说底部震荡磨底。但是这种幅度的下跌还是太夸张了，而且很容易擦枪走火。创业板前低和深证当前的位置都必须要守住。两个指数目前都走到重要支撑位上，一旦跌破，就要继续向下寻底





相比而言，虽然沪指也在调整，但走势相对还稳定，有银行、券商、基建小幅护盘，昨天突破3350，今天回踩。





其实从个股上面看，行情未见得有多可怕，涨跌比几乎是1/1，而涨停板达到70家，跌停只有20家，大跌中绝大部分调整还是集中在3%以内，也没有出现跌停潮。





这些都让今天调整仍然处于可接受范围内。





创业板调整最大的压力，主要是宁德时代为主的赛道股走低。赛道股咱们之前讲过——只要见顶，随之而来的一定是踩踏。说实话，这个跌法不意外。





但还是那句话，低点一定要守住。以近期市场的走势而言，资金应该还是会守一波，不然市场格局就太被动了。





我们仍然倾向于行情在一个上有压力下有支撑的窄幅空间里做震荡，只不过一些外部因素会让这种震荡的烈度很大。





消息面最大的消息是微软收购了动视暴雪。国内一批游戏公司跟着高潮了。。。其实挺搞笑的。早间看报道，财经媒体清一色的讲暴雪如何如何牛逼，魔兽世界如何如何元宇宙，结论就是微软要拥抱元宇宙。





然后游戏媒体几乎清一色的评价——微软主要是奔着动视去的，暴雪这个傻X就是添头。





这就是不同行业的隔行如隔山。微软本身就有xbox，是主机界的三巨头之一，动视的cod系列天然契合主机需求。加上微软这几年搞云游戏和订阅模式，基本上是要把奈飞在流媒体领域的战略复制到游戏发行界。所以暴雪旗下的游戏，完全不适合现阶段微软的商业模式。狂吹元宇宙就是扯淡了。





至于云游戏，重点不是游戏，而是云。所以国内这种跟风就非常扯淡。





说句题外话，微软这次收购案，别管谁是赢家，索尼都是骂娘的那个。这几年微软和steam围剿之下，索尼的好日子不多了。





总的来说，节前肯定还是震荡为主，市场不会太好看，但是大家不要恐慌，目前我们认为指数层面有失真，宁德时代完全绑架了创业板指。





所以情绪上大家一定要理智，不要被指数的涨跌带跑偏。