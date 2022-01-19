早盘两指数今天再度集体走弱，大盘小幅回落、创业板再度跌2%，主要是宁德时代为主的赛道股走低影响的。赛道股咱们之前讲过——只要见顶，随之而来的一定是踩踏。所以这个跌法不意外。





大盘的走势相对还稳定，有银行、券商、基建小幅护盘，上午小幅下跌，创业板需要看前面低点，这里不能跌破，否则就要继续向下寻底





以近期市场的走势而言，资金应该还是会死守一波，不然市场格局就太被动了。





我们仍然倾向于行情在一个上有压力下有支撑的窄幅空间里做震荡，只不过一些外部因素会让这种震荡的烈度很大。





早盘外围最大的消息是微软收购了动视暴雪。国内一批游戏公司跟着高潮了。。。其实挺搞笑的。早间看报道，财经媒体清一色的讲暴雪如何如何牛逼，魔兽世界如何如何元宇宙，结论就是微软要拥抱元宇宙。





然后游戏媒体几乎清一色的评价——微软主要是奔着动视去的，暴雪这个傻X就是添头。





这就是不同行业的隔行如隔山。微软本身就有xbox，是主机界的三巨头之一，动视的cod系列天然契合主机需求。加上微软这几年搞云游戏和订阅模式，基本上是要把奈飞在流媒体领域的战略复制到游戏发行界。所以暴雪旗下的游戏，完全不适合现阶段微软的商业模式。狂吹元宇宙就是扯淡了。





至于云游戏，重点不是游戏，而是云。所以国内这种跟风就非常无厘头。





说句题外话，微软这次收购案，别管谁是赢家，索尼都是骂娘的那个。这几年微软和steam围剿之下，索尼的好日子不多了。





回到市场上来，继续耐心等待吧，个股层面其实尚可，毕竟涨跌比是1/1，而且没有大量的跌停潮出现。但指数的跌幅有点吓人了。目测午后大概率会有反抽，但没什么残余价值，短期还是要震底为主。多一点耐心吧。