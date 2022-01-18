指数午后延续分化，沪指高位震荡，创业板指跌近1%，机场航运、煤炭、银行等多板块持续活跃，预制菜、元宇宙概念走弱，新冠检测、幽门螺杆菌、中药等医药股全天大幅下挫，九安医疗午后封住跌停，三市超3100家个股下跌，板块转换再度加速，赚钱效应较弱。





应该说，A股这就是从哪来，回哪去，昨天3000家上涨，今天就是3000家下跌，昨天高呼反弹已经开启的投资者，今天全部被埋在高位。





而且这两拨人高度重合。





大盘今天向上回补了跳空缺口，但动用的是银行、券商、煤炭，基建等这些权重拉升的，大权重的吸金导致题材个股纷纷的走弱，也直接导致今天创业板果断的形成回踩





技术上看，沪指确实收复了3550点，但注意两点。首先沪指收复3350的代价是创业板收复3180失败，这种跷跷板模式的护盘，说实话，对于市场情绪意义非常有限。





另外，就是沪指的反弹，本身也没有让沪指摆脱下降通道的现状。尽管我们看近期盘中的调整在降速，但说实话，整体盘面还是相对弱势的格局，这一点是市场的共识。





最典型的，就是热门股一日游，尤其是反复一日游的盘面特征。





而市场中反复拉升的，要么就是超跌，要么就是避险。这两种逻辑的反复护盘，就差把“弱”写在脸上了。





当然，这过程中，不乏有妖股继续上涨。或者有一些短期热门题材在拉锯中走高。但相对应的风险还是很高的。





比如说九安医疗这种，你看着他吃着火锅唱着歌，反手人家就变成麻匪把你给劫了。总的来说还是管住手，实在管不住，至少管住仓位。



