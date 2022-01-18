昨天3000家上涨，今天就是3000家下跌，市场的轮动还是非常快





大盘今天向上回补了跳空缺口，但动用的是银行、券商、煤炭，基建等这些权重拉升的，大权重的吸金导致题材个股纷纷的走弱，创业板今天是回踩走势，热点分歧导致的





尤其看昨天领跑的新冠检测和云游戏、预制菜曾品种的回撤幅度相当大。证明市场整体的氛围并没有实质性的改变。这对于接下来判断行情的定位很重要。





技术上看沪指守住了3550点，创业板尽管仍然被压制在3180下方但也还是在震荡中站稳了3100点，市场整体的风险出清已经接近尾声。





只不过以单纯的保指数的资金策略而言，对于个股来说，年前市场的不确定性仍然是太大了。





尤其今天来看，无论是创业板的下跌放量，还是跌停家数都在快速放大，感觉上，非常像是同一拨资金快速的在市场中左突右冲，但并没有真的形成对行情甚至某个板块趋势性的看好的情绪。





比较典型的特征就是近期不是集中在超跌，就是避险的逻辑上。





总的来说，市场仍然是避险为主，保指数不保个股的状态，导致市场分歧和轮动非常剧烈。但对于短期热门品种，尤其题材而言，这也可能意味着行情并没有结束。短期很可能就会在这种非常极端的情绪中，震荡拉升





只不过，这要求大家有更高的盘感和纪律性了。



