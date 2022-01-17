今天指数集体的走了回升，创业板前期跌幅较大今天反弹力度较强，大盘属于跟风拉升走势，继续留意持续性吧





今天个股超3000家上涨，属于整体反弹的走势，近期市场波动较大，一天普跌一天普涨的，所以明天又要担忧会不会集体回踩了





热点上，数字经济今天大幅发酵，力度较强，尤其是数字货币分支走出涨停潮，这个方向较大，近期又是消息和政策的共振期，今天集体走强后后续可能有分化，不过还是可以留意前排个股的分歧机会





疫情方向今天集体的回踩，新冠检测、中药跌幅居前，被税数字经济吸金了，但这块短线还有活跃机会，数字经济分歧的话资金大概率要回流医药中。但整体看，市场并没有脱离轮动的态势，反弹过程中，创业板放量不小。主板成交明显萎缩。





看来沪指的调整还要延长。创业板明天看3180点能不能放量站稳，这个位置对于指数而言非常重要





今天盘中央妈放了王炸。今天mlf与逆回购都超量续作，降息原本预期是5个基点，现在降10个基点也是超预期。





这算是节前稳定市场军心的利器了。去年是海外放水我们严防，今年这个货币政策的空间开始发挥作用了。其实节前整体还是稳定为主，历年在节前也有流动性宽松的政策惯性。所以不用过度的狂喜。





尤其这次降息从经济的角度来看，本质还是考虑经济下行的压力，从之前公布的信贷社融数据还有CPI、PPI都可以看到来，去年12月PPI-CPI差缩了8.8%，之前上游原材料涨价，现在回落了，虽然下游公司利利润空间在慢慢恢复，但中小企业生存困境仍在。





加上我们之前说的一系列假期、疫情的压力仍然在





判断市场整体仍然是处于一个上有压力下有支撑的震荡格局中，没有太大的变化。





当然，降息最大的信号是开启了新一轮的宽松通道，考虑到未来还有美联储加息，那么，这次降息只是一个开始，可能接下来还会有继续宽松的一个动作；





客观说，降息比降准更好，因为降息的释放的货币宽松信号更强烈，直接影响融资主体的支出成本。这对股市来说受益最大





另外两个重要消息，一个是汤加的火山爆发，直接受益是种业，同时因为原材料价格影响，对调味品构成利空，但早盘看，板块还比较稳定。消化算是充分。





另一个就是海外基金减持茅台。其实这样的消息出来，说明已经减持完了。外资这几年经常干这样的事情。悄咪咪减持，减持结束放利空，砸一波恐慌盘出来之后低位抄底白捡。





国内的很多基金经理也是对外围听风就是雨，一轮轮躺倒当韭菜。但客观讲，白酒确实仍然在释放风险，不建议大家接飞刀，但是一个核心资产蓝筹的基本面并没有转坏的情况下，调整下来我们对于相关标的的态度反而应该越来越坚定。我们内资对待自己民族的企业，要确实做到自信，有自己的估值判断标准，不能永远被外人牵着鼻子走路。





这事儿对茅台是这样，对白酒是这样，对宁王和新能源也是如此