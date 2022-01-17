央行公告，为维护银行体系流动性合理充裕，2022年1月17日人民银行开展7000亿元中期借贷便利（MLF）操作和1000亿元公开市场逆回购操作。中期借贷便利（MLF）操作和公开市场逆回购操作的中标利率均下降10个基点。数据显示，今日有5000亿元MLF和100亿元逆回购到期。





早盘央妈放了王炸。今天mlf与逆回购都超量续作，降息原本预期是5个基点，现在降10个基点也是超预期。





这算是节前稳定市场军心的利器了。去年是海外放水我们严防，今年这个货币政策的空间开始发挥作用了。其实节前整体还是稳定为主，历年在节前也有流动性宽松的政策惯性。所以不用过度的狂喜。





尤其这次降息从经济的角度来看，本质还是考虑经济下行的压力，从之前公布的信贷社融数据还有CPI、PPI都可以看到来，去年12月PPI-CPI差缩了8.8%，之前上游原材料涨价，现在回落了，虽然下游公司利利润空间在慢慢恢复，但中小企业生存困境仍在。





加上我们之前说的一系列假期、疫情的压力仍然在





判断市场整体仍然是处于一个上有压力下有支撑的震荡格局中，没有太大的变化。





当然，降息最大的信号是开启了新一轮的宽松通道，考虑到未来还有美联储加息，那么，这次降息只是一个开始，可能接下来还会有继续宽松的一个动作；





客观说，降息比降准更好，因为降息的释放的货币宽松信号更强烈，直接影响融资主体的支出成本。这对股市来说受益最大





早盘另外两个重要消息，一个是汤加的火山爆发，直接受益是种业，同时因为原材料价格影响，对调味品构成利空，但早盘看，板块还比较稳定。消化算是充分。





另一个就是海外基金减持茅台。其实这样的消息出来，说明已经减持完了。外资这几年经常干这样的事情。悄咪咪减持，减持结束放利空，砸一波恐慌盘出来之后低位抄底白捡。





国内的很多基金经理也是对外围听风就是雨，一轮轮躺倒当韭菜。但客观讲，白酒确实仍然在释放风险，不建议大家接飞刀，但是一个核心资产蓝筹的基本面并没有转坏的情况下，调整下来我们对于相关标底的态度反而应该越来越坚定。我们内资对待自己民族的企业，要确实做到自信，有自己的估值判断标准，不能永远被外人牵着鼻子走路。





这事儿对茅台是这样，对白酒是这样，对宁王和新能源也是如此