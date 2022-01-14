市场分化还是相当严重，创业板的反弹只能说是暂时稳住阵脚，并没有真正带动人气回升。反而主板这边的跳空低开直接砸穿3550，看着是比较凶险的。





导致市场这种走势的，我们认为还是在于蓝筹股在诸多因素影响下，原本作为资金接力方向，结果出现了比较明显的预期差。





从近期的走势上看，资金确实开始出现了小规模的对于赛道股的回流。但高估没有办法解决。所以依靠宁王拉创业板这种只能算是当前市场的退而求其次，持续性要打个问号。





与之相比，其他板块的选择大多数还是紧贴消息面。





尤其是新冠疫情对于医药股的拉动。





但涨的要么是题材，要么是原料药，仿制药，这些在过去几年都跌了很多，大家记得19年仿制药集采，医药自当年起跌了2年多，现在仿制药他们属于低估低位的医药股，中药也是这样子





所以看上去是蓝筹，实际上也没有完全脱离超跌的炒作逻辑。





实际上抛开所有医药相关的板块，其他个股都没有脱离超跌反弹的范畴。只能说人气仍然相当低迷。





至于造成这种情绪的原因我们说过，春节、疫情、年报等等都是很重要的原因。尤其最近多地疫情抬头对于经济的压力很大。这些都在影响市场对于行情的风险偏好。





这个背景下，市场很难形成单边的拉升。上限基本上已经被锁定。





不过另一方面，注册制大背景下，放任A股走出大跌的可能性不大。同时海外针对美联储加息的预期也已经充分消化，对A股的影响减弱。这也是最近几天北上资金回落的原因。





总的来说，市场近期仍然偏弱，即便创业板的反弹，也是短期超跌之后的正常反应。筑底需要时间，尤其是在宏观经济存在压力的背景下，给大家的建议就是多一点耐心。





不过，我们认为疫情的反复只是延后了行情的出现，但没有破坏基础。所以不要慌张