创业板反弹，沪指看着是继续下探，其实是权重回落，题材回升。整体上市场还是在当前位置试图稳住阵脚。但说实话总感觉比较吃力。





第一是成交量完全没有放大，不论哪个指数，60分钟级别能够明显的看到成交的乏力。





第二是涨停股数量开始大幅度的回落。昨天尾盘，大量热门股高位炸板，这对于短线人气的杀伤比较大。





整体来看，市场还是偏弱势的。





从今天领跑的品种来看，新冠毫无疑问是最大的热点。但涨的要么是题材，要么是原料药，仿制药，这些在过去几年都跌了很多，大家记得19年仿制药集采，医药自当年起跌了2年多，现在仿制药他们属于低估低位的医药股，中药也是这样子





所以看上去是蓝筹，实际上也没有完全脱离超跌的炒作逻辑。





反而从盘面上，最应该客观反应经济状态的消费在下跌。只能说调整任重道远。





原因我们说过，春节、疫情、年报等等都是很重要的原因。尤其最近多地疫情抬头对于经济的压力很大。这些都在影响市场对于行情的风险偏好。





这个背景下，市场很难形成单边的拉升。近期创业板的走法上蹿下跳，典型的猴市。





这也是短期超跌之后的正常反应。但筑底需要时间，尤其是在宏观经济存在压力的背景下，给大家的建议就是多一点耐心。





我们认为疫情的反复只是延后了行情的出现，但没有破坏基础。所以多等一等，不要慌张