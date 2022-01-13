板块和个股今天出了不少幺蛾子。





多只高位人气股尾盘炸板，雅本化学、龙津药业、翠微股份、顾地科技炸板，冰山冷热、湖北广电等尾盘出现较大波动。市场开始有点踩踏的味道了，这几天我们在强调反弹无量，目前看这个判断是对的。





贵州茅台在今天的调整中同样也是杀跌比较多的品种，一度跌超5%，可以说整个白酒在近期就是一个持续下跌的状态。茅台的下跌这个时间点很有意思。





一方面，他是跌幅最大的第一梯队。另一方面，茅台在前几天的表现比整个行业要更强一些。





我们认为茅台的下跌和就地过年的预期不大，毕竟在前几天的行情中已经显露出来，在全行业杀跌过程中，茅台是最坚挺的，说明家庭聚会宴饮对于茅台而言影响不大。而今天的下跌，我认为更多的还是源于对于消费税的传闻。





消费税这只狼已经喊了好几次来了。现在觉得，反而像注册制一样，赶紧落地最好，别一直耗着。其实对于高端白酒而言，具有奢侈品属性的商品，是否征税其实意义不大，品牌都有能力向消费者转嫁，最终肯定不会是企业买单。





所以短线情绪化的演绎，中长期来看，反而不用过度的解读。





事实上，目前A股的风险几乎是系统性的。从盘面上来看，现在的极端情绪演绎，除非你是热点，超跌，低估，相关的品种，否则像高端白酒，包括赛道股，这些主力运作的品种都是偏弱的，这也是当下盘面的一个特点。





比较有意思的一个新闻是市场传出，封测大厂如天水华天、长电等在消费用微控制器（MCU）等基础封装领域，将“调降代工价格”，以争取更多订单。





这就是我们说赛道股面临的情况，产能逐渐落地，需求增长有限。我们可能正身处于一个从大紧缺进入大过剩时代的拐点





至于整体行情，我觉得没什么可说的，市场整体还是在低迷的震荡中前行。原因我们说过：





第一，春节提前，导致年报预报窗口期叠加了节前垃圾时间，极大地抑制了市场中大资金做多的动力。





第二，春节本身的消息面不确定因素，同步强化第一点问题。





第三，疫情的多点爆发，导致消费股的旺季逻辑收影响，原本作为资金接力方向的消费板块延长了震荡周期，导致市场青黄不接。





第四，赛道股本身的调整压力，仍然需要释放，成为市场中主动调整的最重要推手。





这四点相互嵌套，相互强化，就是目前市场面临的主要情况。一二四，这三点是特殊时间窗口和可观估值压力下的必然结果。所以没办法真正意义上的消化，只能等待时间窗口结束。所以这三点会极大地限制节前行情的上限。





但第三点属于短期突发因素，这个带来了节前环境的变化。反映在盘面上，就是医药股近期的连续上涨，尤其新冠原料药这块非常强势。





我们如果再去看近期亮眼的预制菜。本身走强同样是源于疫情和懒人经济的共同催化。尤其疫情再一次带来的居家餐饮消费的影响。





实际上预制菜最大的消费场景还是连锁餐饮，而且也不是今年第一次提出。所以这个时间点的反应就非常有意思。





对于预制菜来说，本质上还是顺应了资金从科技转型消费的大逻辑，只不过更加贴合疫情背景的消费需求。而从投资的角度，我个人更关心这样一个题材能否真的在市场形成更强势的联动效应。





比如支持预制菜的冷链物流，以及上游的原材料企业，这些公司能不能被有效的拉动，实际上可以作为我们去客观判断市场强弱的关键因素。