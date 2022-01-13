没什么可说的，市场整体还是在低迷的震荡中前行。原因我们说过：





第一，春节提前，导致年报预报窗口期叠加了节前垃圾时间，极大地抑制了市场中大资金做多的动力。





第二，春节本身的消息面不确定因素，同步强化第一点问题。





第三，疫情的多点爆发，导致消费股的旺季逻辑收影响，原本作为资金接力方向的消费板块延长了震荡周期，导致市场青黄不接。





第四，赛道股本身的调整压力，仍然需要释放，成为市场中主动调整的最重要推手。





这四点相互嵌套，相互强化，就是目前市场面临的主要情况。一二四，这三点是特殊时间窗口和可观估值压力下的必然结果。所以没办法真正意义上的消化，只能等待时间窗口结束。所以这三点会极大地限制节前行情的上限。





但第三点属于短期突发因素，这个带来了节前环境的变化。反映在盘面上，就是医药股近期的连续上涨，尤其新冠原料药这块非常强势。





我们如果再去看近期亮眼的预制菜。本身走强同样是源于疫情和懒人经济的共同催化。尤其疫情再一次带来的居家餐饮消费的影响。





实际上预制菜最大的消费场景还是连锁餐饮，而且也不是今年第一次提出。所以这个时间点的反应就非常有意思。





对于预制菜来说，本质上还是顺应了资金从科技转型消费的大逻辑，只不过更加贴合疫情背景的消费需求。而从投资的角度，我个人更关心这样一个题材能否真的在市场形成更强势的联动效应。





比如支持预制菜的冷链物流，以及上游的原材料企业，这些公司能不能被有效的拉动，实际上可以作为我们去客观判断市场强弱的关键因素。