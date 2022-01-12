连续超跌之后市场展开反弹，沪指没啥可说的，继续窄幅震荡，这一波调整的主要方向是创业板，今天看反弹幅度超过2%，力度不小，但是量能放大不明显。后续创业板完全脱离危险要看3180的收复力度





但无论如何，量能很重要。明天再涨需要放量才是健康，否则还要有回踩





昨天有新能源方向的利好刺激，今天赛道股反抽一把，带动了创业板走反弹，但抛压还是大，有一波小幅的冲高回落，赛道虽好，但不要贪杯。





目前这个状态，我们认为新能源品种还是要规避，不是说新能源一点机会都没有。而是说性价比并没有那么高，而且宁德的高位顶部形态已经形成，后续的问题只是调整的节奏问题。所以预期火中取栗，为啥不搞点更稳妥的操作呢。





主板这边酿酒也走出反弹，观点不变——本轮调整主要是针对就地过年的预期消化，实际上上市公司的基本面没啥变化。今天午后传来了海外第三大中国股票基金大举减持茅台的消息。





我们觉得，也更倾向于是正常的高抛低吸操作。





毕竟，在提价预期下，去年年底，消费股票迎来了一波强势反弹，贵州茅台自1500元附近接连走高至2200元附近，期间累计涨幅已经超40%。这种情况下的减持，更像是高抛低吸的仓位腾挪。





有意思的事，其实海外基金在美股这种市场，很少做出交易性的调仓。可见环境改变人切实是不假。这些浓眉大眼的外资，来了本土，也得入乡随俗高点投机操作了。





总的来说，我们认为今天反弹仍然是偏弱的，尤其从量能的角度来说。本轮调整一定程度上在持续打破各种见底信号，虽然成长板块的空间上已经打开，但显然有场内资金在持续流出





从成交金额角度，我们对A股2021年12月日均成交金额和2022开年两周做了对比发现，2021年12月A股日均成交11359亿元，2022年首周虽然出现连续下挫，但成交金额上升至12371亿元，而近期日均成交金额下滑至10556亿元





相对而言更低的价格日均成交金额却缩小了，显示出场外资金进场意愿明显在下滑，这也意味着虽然空间被打开，但市场尾部风险依然较大，指数目前依然波动较大。





所以总的来说，还是多看少动，不要徒手接飞刀