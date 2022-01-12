昨天有新能源方向的利好刺激，今天赛道股反抽一把，带动了创业板走反弹，但抛压还是大，有一波小幅的冲高回落，赛道虽好，但不要贪杯。





目前这个状态，我们认为新能源品种还是要规避，不是说新能源一点机会都没有。而是说性价比并没有那么高，而且宁德的高位顶部形态已经形成，后续的问题只是调整的节奏问题。所以预期火中取栗，为啥不搞点更稳妥的操作呢。





大盘今天较差，资金不再大金融方向，就导致反弹力度弱，整体还是低位震荡的节奏。其实包括创业板，看似高举高打，结果是冲高回落。还是暴露了目前行情的低迷。





影响行情的原因咱们也说了，疫情的重新抬头是最直接原因。这导致了原本存在接盘预期的板块被迫延迟营业时间。于是题材上突然就有一种青黄不接的尴尬。这直接导致了盘面的调整。





包括建材这种近期领跑的板块也是独木难支。走出回调，医药更是直接一日游。说到底，投机资金占了主导





其实从成交上是能够看出端倪的。本轮调整一定程度上在持续打破各种见底信号，虽然成长板块的空间上已经打开，但显然有场内资金在持续流出





从成交金额角度，我们对A股2021年12月日均成交金额和2022开年两周做了对比发现，2021年12月A股日均成交11359亿元，2022年首周虽然出现连续下挫，但成交金额上升至12371亿元，而近期日均成交金额下滑至10556亿元





相对而言更低的价格日均成交金额却缩小了，显示出场外资金进场意愿明显在下滑，这也意味着虽然空间被打开，但市场尾部风险依然较大，指数目前依然波动较大。





所以总的来说，还是多看少动，不要徒手接飞刀