昨天3000上涨，今天3000下跌，天天玩这一套，真的是慢牛





昨天还在天上的猪肉，今天全都掉了下来。行业基本上就是涨一天跌一天缘分啊，吃一甜枣挨一闷棍谢谢啊。





市场继续低迷震荡，尤其沪指如果还能说是震荡，创业板这个新低就有点恶心了。图形上多少有点反抽失败的味道。创业板从高位回撤有10%了，跌得一言难尽。虽然我们去年就说过，本轮热门题材股一旦杀跌就是踩踏，但说实话指数走成这个揍性还是有点超预期的。





当然，整体市场的萎靡不能光怪赛道品种。





这几天最大的影响，就是疫情的反复，导致对于春节返乡的预期开始大幅度的转向到了就地过年。这个转变导致了市场很多板块的逻辑出现了问题。比如消费，都期待着春节消费旺季。然而就地过年直接把春节聚会的走亲访友的消费需求给打消了。





年前其实很多消费品的库存已经回归到合理的水平了。但是这回一来，整体复苏的进程又要延后。加上市场恰恰处于一个从题材向蓝筹过度的切换窗口。蓝筹这边的逻辑出现了需要重估的情况。于是市场就调整了。





当然，我们认为消费的基本面没有变化，只不过终端需求的提振被抑制，利润端对去年提价的反馈看来整体要后延。所以短期震荡大家还是要理性的看待，我认为没必要恐慌。做好高抛低吸就行，消费这边我们的观点不变，还是把建仓周期拉长。做好进场的操作。





热门品种这边只有生育相关的在拉升。消息面这几天讨论最多的是任泽平对于生育的发言，媒体这几天都在批判，其实资本市场对于生育也一直在关注。包括直接受益的二孩概念，间接受益的地产和消费。





其实这几年，生育的政策看了一轮又一轮。我觉得这一次任的观点不管如何暴论，也总比媒体整一堆谁都知道的废话强





事实搁这儿摆着，生育窗口就这么短。媒体提出什么方案了吗？等你啥都计划和配套好了，生育窗口早就过了。媒体最擅长的就是迎合大众的直觉。A方案不行，动了xxx的弱势群体的利益，B方案不行，不环保，C方案不行，D方案不行。明眼人都知道这个方案有缺点，但是可行。想啥也不付出，或者啥都计划好了再干，哪有那好事儿？听媒体的，啥也干不成！





任泽平最大的错误无非是两个。





其一是直接说超发两万亿。现在老百姓又不蠢，谁不知道超发意味着啥，你这不是给你的衣食父母喂s吗。





其二是资金池的问题，毕竟中国的市场，一旦货币超发，会流向什么领域显而易见。如果堵不住地产这个口子，那么超发货币最终的结果就是房价继续飙升。然后青年人继续往死里卷，更不愿意生孩子了





所以，问题是好问题，但是解题思路错了。更好的方法就是共同富裕，所谓的劫富济贫，但从任的角度，敢公开这么说吗。就算任敢公开说，官媒能公开挺吗。到时候来一波资本外逃就麻了。





所以该骂是要骂的，关键是趁着任先生的掩护，把该做的事儿做了。更关键的是，中国经济能不能找到足以匹敌地产的新引擎。其实所有的问题，最终都是增长的问题。就这么简单。