市场继续低迷震荡，还是在关键点位死磕。但是创业板总觉得是不太妙，耐心等吧。





这几天最大的影响，就是疫情的反复，导致对于春节返乡的预期开始大幅度的转向到了就地过年。这个转变导致了市场很多板块的逻辑出现了问题。比如消费，都期待着春节消费旺季。然而就地过年直接把春节聚会的走亲访友的消费需求给打消了。





年前其实很多消费品的库存已经回归到合理的水平了。但是这回一来，整体复苏的进程又要延后。加上市场恰恰处于一个从题材向蓝筹过度的切换窗口。蓝筹这边的逻辑出现了需要重估的情况。于是市场就调整了。





当然，我们认为消费的基本面没有变化，只不过整体逻辑要后延，所以短期震荡大家还是要理性的看待，我认为没必要恐慌。做好高抛低吸就行，消费这边我们的观点不变，还是把建仓周期拉长。做好进场的操作。





消息面这几天讨论最多的是任泽平对于生育的发言，媒体这几天都在批判，其实资本市场对于生育也一直在关注。包括直接受益的二孩概念，间接受益的地产和消费。





其实这几年，生育的政策看了一轮又一轮。我觉得这一次任的观点不管如何暴论，也总比媒体整一堆谁都知道的废话强





事实搁这儿摆着，生育窗口就这么短。媒体提出什么方案了吗？等你啥都计划和配套好了，生育窗口早就过了。媒体最擅长的就是迎合大众的直觉。A方案不行，动了xxx的弱势群体的利益，B方案不行，不环保，C方案不行，D方案不行。明眼人都知道这个方案有缺点，但是可行。想啥也不付出，或者啥都计划好了再干，哪有那好事儿？听媒体的，啥也干不成！





任泽平最大的错误无非就是直接说超发两万亿。现在老百姓又不蠢，谁不知道超发意味着啥，你这不是给你的衣食父母喂s吗。





但是从任的角度他能说什么呢？更好的方法就是共同富裕，所谓的劫富济贫，但能公开这么说吗