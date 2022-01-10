上周市场受美联储的加息、缩表以及外围市场持续调整的影响，导致节后大A出现倒春寒行情。





本周则是直接被周末国内疫情的消息给来了个下马威。





说实话，周末的消息不算轻松





1月8日，天津发现新冠病毒奥密克戎变异株确诊病例。官方发布的消息称，在密切接触者中又检出18例新冠病毒感染者。1月9日7时起，全市范围开展全员核酸检测。1月9日再增20例阳性感染者；1月9日，西安本轮疫情累计报告本土确诊病例1989例；1月9日，河南安阳市新增本土确诊病例14例。





目前国外疫情高发，国内天津、河南、深圳等多地报告本土病例。深圳和天津市已于周末起开展全员核酸检测。





西安的疫情还可以被寄希望于是偶然事件，但随着接下来多地的点状爆发，国内防疫的压力又再一次升温。





早间防疫相关概念火线拉升，成为市场最亮眼的炒作方向。这个无可争议。需要注意一点，就是国内的防疫力度是海外远无法比的，我们的决心和执行力虽然在地方会出现矫枉过正，但所以疫情扩散的可能性还是偏低的。所以针对疫情而来的防疫物资的炒作逻辑能够持续多久就要存疑。





这一点上看，中成药猪肉鸡肉全是防御性板块上涨，白羽鸡如果还能说是价格拐点将至，那么医药股就只能有两种解释——要么是抗疫——逻辑咱们说了，比较微妙。要么，就是资金看重的更多的是低估蓝筹的属性本身。





这一点其实可以从今天白酒的走势看出来。





因为这一轮疫情距离春节太近了。所以疫情的重燃直接导致了市场对于今年春节是否再一次就地过年的担忧。





直接引发得连锁反应就是——被春节消费寄予厚望的白酒板块早盘遭遇了大幅度低开。汾酒开盘下探达到6%的跌幅





不过有意思的事，一方面白酒随后展开了快速的反攻。另一方面，茅台展现了极强的抗跌属性。我们你认为这里面暴露出的信号是值得玩味的。





一方面，白酒的回升证明了当前市场资金对于白酒股的买入操作，不单单是基于旺季的基础，而同样基于资金调仓的交易需求，作为典型的蓝筹核心资产，其定位的价值同样得到了重视。





另一方面，市场首先认定家庭宴饮的影响最大的集中于二线品牌，尤其地方酒，而一线白酒的供需并不会显著受到上述问题的影响。





这两个信号特别有意思，尤其在当前资金整体调仓的大背景下，我们你认为是值得大家去注意的。





总的来看，市场在当前位置，表现出了对于消息面的担忧，但同时，面对关键点位，资金的防守欲望仍然占据主导。而在这一场防守反击战中。尽管整体市场的成交量出现了明显萎缩，但优质蓝筹股带动的移仓仍然是大势所趋。