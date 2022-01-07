怎么说呢，就——在拉垮这方面，你永远可以信任A股。





今日两市震荡走低，个股普跌；盘面上，受消息刺激，水利板块开盘大幅冲高，顾地科技7连板，房地产板块反弹，多股涨停；新冠检测板块反弹拉升，油气板块、中船系持续走强，午后元宇宙概念股震荡走低，多股跌超5%，创投概念股异动，九鼎投资封板拉升，中药股持续走低，龙津药业等跌停；数字货币板块较为活跃，虚拟人、中药、盐湖提锂、种植业、预制菜等板块下挫。





先不说指数，就从个股的角度来看，市场也绝不是什么复苏的态势。





都说今天房地产好，你看看涨停的都是什么？新华联，嘉凯城，宋都股份等等，哪有三块钱以上的？都是跌的，不能再跌了，包括次新股一样的，那种图形漂亮的，也都是歇火，都是连续几个跌停板的，然后再反拉





市场目前感觉是有点脱力的状态，资金没有什么太大的想法，找的都是一些要么是高位股反抽，要么是僵尸股作妖，所以可操作性其实真的是不高。





指数方面也是比较尴尬。创业板昨天我们提了反弹的力度比较差，今天果然再一次下探。





不过注意一点，昨天创业板死守3100，今天虽然还在下探，但没有创新低，指数也是在3100附近反复拉锯。对于市场来说，3100这个位置太重要。不过午后创业板这个回落比较尴尬，虽然指数收在了3100附近，但小市值的下跌幅度太大了，这个情绪下周是一定会有体现的。





反馈到指数层面，就是3100的保卫战会很艰苦，创业板如果这个位置跌破，就有双顶颈线位被击穿的味道了，所以资金也在拼命守。且看吧





与创业板相比，沪指相对好一些，3550以上的调整相对还比较可控，只不过今天反复冲3600失败，看来，可能会再调一下寻找支撑。3600是市场这个位置向上的情绪分野。





其实说实话，A股当前这个位置，从技术上讲，是机会大于风险的。最合理的策略是逐步放大仓位，做好分批进场。但A股一贯以来的模式就是不讲合理，能出幺蛾子的时候绝不令人失望。





包括今天石油股的拉升，说实话，我看不懂，但我大受震撼。而且以A股石油股的尿性，大概率是一日游，而不管是否一日游，历次石油股暴动，都会分流资金对小盘股形成杀伤。像今天盘面炸板率高达48%，本来涨停就没几个，两桶油救驾之后就更惨了。





所以操作上还是要留出足够的缓冲量。避免黑天鹅出现措手不及。





毕竟在作妖这方面，你永远可以相信A股。