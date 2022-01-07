创业板昨天我们提了反弹的力度比较差，今天果然再一次下探。





不过注意一点，市场弱归弱，但底线比较明确。昨天创业板死守3100，今天虽然还在下探，但没有创新低，指数也是在3100上方反复拉锯。对于市场来说，3100这个位置太重要。





创业板如果这个位置跌破，就有双顶颈线位被击穿的味道了，所以资金也在拼命守。





与创业板相比，沪指形成了喘息，原本昨天的反弹，我们就说了沪指的走势更有主动权。今天看，沪指的问题不再是会不会破位，而是能不能回到3600点上方，这决定了接下来市场的节奏是继续寻找支撑，还是酝酿新一轮上攻。3600的得与失对于行情的情绪来说，十天让之别。





早盘两市分化，个股普跌；盘面上，受消息刺激，水利板块开盘大幅冲高，顾地科技7连板，房地产板块反弹，多股涨停；数字货币板块再度走强，券商股、中船系板块轮番拉升，新冠检测、医药股反弹拉升，开开实业上演地天板，九安医疗再度涨停；NFT概念、传媒板块较为活跃；临近午盘油气板块拉升，锂矿股大幅走低，光伏概念持续低迷，农业种植、PVDF概念等跌幅居前。





锂矿继续涨一天跌一天，资金分歧还是比较大





而且领跑的热点基本上都是一日游的走势，今天原油类占据领跑，以A股一贯的习惯，持续上涨的难度还是挺大的。





其实当前这个位置，从技术上讲，是机会大于风险的。最好的策略是逐步放大仓位，做好分批进场。但A股一贯以来的模式，既是能出幺蛾子的时候绝不令人失望。





所以操作上还是要留出足够的缓冲量。避免黑天鹅出现措手不及。





反正在这方面，你永远可以相信A股。