A股延续昨天的跌势，尤其早盘来了一个加速下探，这个很大程度与昨天外盘的走势有关。





美联储周三公布了12月份联邦公开市场委员会（FOMC）货币政策会议的纪要文件。会议纪要显示，与会者指出，考虑到经济、劳动力市场和通胀前景，可能有必要提前或以快于此前预期的速度提高联邦基金利率。





美股昨晚尾盘闪崩，纳斯达克暴跌了3.3%，美联储的鹰派消息直接打崩了美股。也成为了今天北上资金撤出的原因。午后看，北上资金有回流的迹象，但是全天流出没什么毛病。大家其实每次看到北上资金离场不要总是觉得是我们市场出了问题。





很可能是美国出了问题，因为很多外资是各个市场都要配置的。但是美国股市大跌，一旦赎回压力大，可能就会导致A股这边的卖出操作。所以某种程度上说，今天的外资撤离，是在给美股擦屁股。





外围暴跌加上昨天的惯性，今天早盘基本上一步到位，我们昨天提到的两个点位，沪指的3600今天成了反弹的重要压力。两次上攻都失败，创业板那边重点讲了不能跌破3100，今天也是艰难守住。





下探不能完全当坏事，毕竟资金分化的背景下，快速回撤到位，能够吸引抄底资金的进场。但我们认为大家需要注意一下今天市场的反弹方法。午后创业板和沪指都形成了反弹。沪指K线直接翻红。但是注意一点，尤其创业板的反弹是无量的。





尤其在两点钟之后，再一次形成了震荡的回落。我们认为目前这个反弹是相对乏力。尤其从技术上看，沪指还有比较充裕的腾挪空间，但是创业板的点位仍然相当于躺在ICU里面。所以就像昨天说的——大幅下杀之后会有超跌反弹。但是这个反弹的力度是有待观察的。





不过退一万步说就算还有下探，深度也大概率不大，很可能低点就在这附近。





板块方面，政策放松的建材、以及仍然处于风口的锂矿是护盘主力。





我们观点不变，上有压力，下有支撑。尤其大家要记得今年有二十大和注册制。





高层想要推进全面注册制，指数一定会维持在一个相对比较舒适的状态，单边下行是不可能的。





而且从这两天走势来看，除了昨天最极端的情绪中用了大权重护盘，这几天市场的波动基本上都是题材引导的。可以说情绪上非常健康。





所以既然没有什么特别要命的问题，那么操作上我们认为大家大可以耐心等一等。至于板块和个股，不要计较短线的一城一池，要看重方向。很多领域，风不会马上停，但是却已经到了强弩之末，有些方向，风还没有吹起来，但是却已经看到了红旗飘飘