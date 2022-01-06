美联储周三公布了12月份联邦公开市场委员会（FOMC）货币政策会议的纪要文件。会议纪要显示，与会者指出，考虑到经济、劳动力市场和通胀前景，可能有必要提前或以快于此前预期的速度提高联邦基金利率。





美股昨晚尾盘闪崩，纳斯达克暴跌了3.3%，美联储的鹰派消息直接打崩了美股。也成为了今早北上资金撤出的原因。大家其实每次看到北上资金离场不要总是觉得是我们市场出了问题。





很可能是美国出了问题，因为很多外资是各个市场都要配置的。但是美国股市大跌，一旦赎回压力大，可能就会导致A股这边的卖出操作。所以某种程度上说，今天的外资撤离，是在给美股擦屁股。





外围的暴跌加上昨天的意犹未尽，今天早盘市场直接低开下行。创业板直接一步到位3100点，这是昨天我们在分析中说的支撑位。





但是下探不全是坏事，恐慌盘离场之后，开始有抄底资金进场。政策放松的建材、短线超跌新能源开始加速拉升护盘。指数形成反弹。





我们观点不变，上有压力，下有支撑。尤其大家要记得今年有二十大和注册制。





高层想要推进全面注册制，指数一定会维持在一个相对比较舒适的状态，单边下行是不可能的。





而且从这两天走势来看，除了昨天最极端的情绪中用了大权重护盘，这几天市场的波动基本上都是题材引导的。可以说情绪上非常健康。





而既然没有什么特别要命的问题，那么操作上我们认为大家大可以耐心等一等。至于板块和个股，不要计较短线的一城一池，要看重方向。很多领域，风不会马上停，但是却已经到了强弩之末，有些方向，风还没有吹起来，但是却已经看到了红旗飘飘