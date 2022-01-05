有什么新股，你买了，也涨了，但是心情却跟破发了一样？

有什么新股，你中签了，也涨了，但感觉好比中了个寂寞？





答中国移动全体员工感谢您的捐助，感谢您捐的年终奖。





巨无霸中国移动今日上市，半天成交量超过百亿，全天150亿，近十年来A股最大的IPO。毫无疑问，关键词又是分流，毫不客气地说，中移动算是近期导致上证指数反复震荡举步维艰，且今天一击击穿3600点的最重要因素之一。





中国移动质地怎么样放一边，我们就说一件事儿——市盈率11倍市值1.2万亿，中国电信市盈率12倍市值4000亿。你说还有多大的上涨空间呢。敢接盘的都是猛士。





今天各个论坛都在算——收盘卖出的股友们，刨去手续费，是赚是赔。真的抗到明天，又是赚是赔。也算是以一己之力，把市场砸出来一个至暗时刻了。





创业板一步到位回踩3150点，恐慌式下跌，这位置不敢说不尴尬。如果再努把力跌破3100，就有点玩脱了的感觉了。





相比而言，沪指表现尚可，午后金融权重护盘，稳定在3600点附近。





尽管说全天市场基本上都在杀跌，但透过下跌还是能看到，市场高低切换非常明显，连格力电器都大涨了，中国平安也已经到了珍惜50块的地方了，没有只跌不涨的，也没有只涨不跌的，去年的格力电器，就是今年的锂电池。去年跌得很凶的大消费，今年年初就异常的坚挺，早盘酿酒还一波拉升，可惜市场整体太弱。但这就我们说的消费的资金调仓。





不过需要注意一点，今天的创业板杀跌有点猛了。我们对于赛道股之前就提示过——一旦故事讲不下去，接下来会出现踩踏。但踩踏的事故会不会拖累整个市场，就看本周最后两天了。





只能说最美的故事往往最不真实。一个所有人都能赚钱的迷梦往往是别人做的局。





今天看，情绪有点极端了，超过2/3个股下跌，现实版的悲惨世界，昨天还可以喝点中药，今天直接喝砒霜





但是不悲观，不往下走的话，哪来的空间呢？





3600点是一个必守的关口。而创业板也已经形成恐慌盘的抛压，后续至少应该有技术性的反抽。但目前这个时间点仍然不建议大家接飞刀。还是耐心等待一下。



