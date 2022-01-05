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赛道股的恐慌盘出现了

(2022-01-05 12:01:11)
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巨无霸中国移动今日上市，半天成交量超过百亿，对市场资金形成了比较大的分流，也是导致早盘上证指数击穿3600点的一个重要因素。

中国移动质地怎么样放一边，我们就说一件事儿——市盈率11倍市值1.2万亿，中国电信市盈率12倍市值4000亿。你说还有多大的上涨空间呢。敢接盘的都是猛士。

但好消息是，随着指数回落，以及赛道股的继续杀跌，家电、金融、地产、酿酒等拉升护盘，上证指数3600点失而复得。

市场高低切换非常明显，连格力电器都大涨了，中国平安也已经到了珍惜50块的地方了，没有只跌不涨的，也没有只涨不跌的，去年的格力电器，就是今年的锂电池，不针对任何人，目前事实就是这样，而去年跌得很凶的大消费，今年年初就异常的坚挺，这就是高低切换，这就是我们说的消费的资金调仓。

不过需要注意一点，今天的创业板杀跌有点猛了。放量击穿支撑，不能说是一步到位，甚至可以说有点恐慌性杀跌了。

其实我们对于赛道股之前就提示过——一旦故事讲不下去，接下来会出现踩踏。

只能说最美的故事往往最不真实。一个所有人都能赚钱的迷梦往往是别人做的局。

今天看，情绪有点极端了，超过3600股下跌，现实版的悲惨世界，昨天还可以喝点中药，今天直接喝砒霜，但是不悲观，不往下走的话，哪来的空间呢？

3600点是一个必守的关口。而创业板也已经形成恐慌盘的抛压，后续至少应该有技术性的反抽。但目前这个时间点仍然不建议大家接飞刀。还是耐心等待一下。

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