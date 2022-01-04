











去年底开始，资金陆续抛弃锂电池、光伏、风能、多晶硅这些老赛道，今天更明显。原因咱们说过——涨了这么多需要业绩支撑逻辑，没资金接盘。目前看，外资高位减持宁德时代是一个标志。宁德的问题咱们说过，技术门槛不高，大范围增产，必然带来又一个过剩。当年的光伏如此，今天看，未来的锂电可能也是如此。





况且目前对于新能源还存在路线分歧。但是当然了，这个目前谈还为时尚早。





开年第一天，指数走的不尽人意，主要还是创业板指拖后腿。本身就在均线附近盘整，节前反抽压力位失败，今天随着节前有先手的资金高抛，创业板指砸出了近期新低。





从技术上看，创业板明天很重要，3276能不能收复对短线行情非常重要。如果不能快速回抽，那么大概率还要向下找支撑，最有可能是在3184附近企稳，在寻求上行的机会。





创业板全天最惨在于，午后主板迎来了反弹，但创业板指数基本上没有像样的抵抗。这就非常尴尬了。这就再一次明确一个问题——资金调仓已经展开，并且已经成为既定事实了。





中药股再度上演涨停潮，精华制药7连板，元宇宙开盘拉升，虚拟人、NFT概念板块持续走强，CRO概念持续走弱，凯莱英跌停，迈瑞医疗跌超10%；数字货币持续拉升，冬奥会概念股走强，苹果概念股午后回暖，预制菜概念掀涨停潮，国联水产等多股涨停！白酒股较为活跃，中锐股份5天4板。





大部分都是元旦假期有利好消息刺激的中小题材板块，证明人气其实是不错的。





而赛道股基本上走出领跌的态势。虽然说，权重这边以上证50为首的蓝筹股并没有真正挑起开门红的大旗。但整体市场的节奏并不是太差。





早盘在指数全面收绿的情况下，超过3000家公司在上涨，超过百家涨停。说明人气相对还是比较活跃。





对于蓝筹和我们一直在说的消费而言，我们认为大家当前要做的更多的是稳住阵脚，我们对于消费板块身处于行业拐点的判断不变，尤其随着前期高位股的坍塌，资金移仓会最终带来板块的机会。只不过，消费的上涨，极大概率不是一窝蜂的，因为涨价以及终端对于产品的反馈有时差，因此纵观2022年的消费行业，很可能形成一种阶梯式的上涨。但眼下，还是耐心做好潜伏。





从指数上来看，沪指游刃有余很多，3594点之上的反复腾挪，虽然可能农历年前的指数空间不大，但是指数震荡会给题材相当大的空间和机会。





注意两个方向的机会——





农业的春季躁动和年报行情。这是目前这个时间点，最值得关注的方向。