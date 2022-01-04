开年第一天，指数走的不尽人意，主要还是创业板指拖后腿。本身就在均线附近盘整，节前反抽压力位失败，今天随着节前有先手的资金高抛，创业板指砸出了近期新低。





当然从技术上看，创业板今天下午和明天很重要，3276能不能守住对短线行情非常重要。如果不能快速回抽，那么大概率还要向下找支撑，最有可能是在3184附近企稳，在寻求上行的机会。





但创业板的调整我们认为影响不大，这符合节前反复讲的资金调仓的节奏。





从今天早盘来看，中药，元宇宙，虚拟人，人工智能，预制菜，大豆种植和NFT概念涨幅居前，都是元旦假期有利好消息刺激的中小题材板块





而赛道股基本上走出领跌的态势。虽然说，权重这边以上证50为首的蓝筹股并没有真正挑起开门红的大旗。但整体市场的节奏并不是太差。





早盘在指数全面收绿的情况下，超过3000家公司在上涨，超过百家涨停。说明人气相对还是比较活跃。





所以指数的下跌并不是一概而论的坏事，越是这个时候，越要稳住，学会逆向思维。节前资金不全是诱多，需要注意的是蓝筹何时收出止跌信号，那么炒年报还会炒一轮，相当于又给了一次回踩。





从指数上来看，沪指游刃有余很多，3594点之上的反复腾挪，虽然可能农历年前的指数空间不大，但是指数震荡会给题材相当大的空间和机会。





注意两个方向的机会——





农业的春季躁动和年报行情。