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虎虎生风2022

(2021-12-31 15:52:34)
转载
2021终于划上了句号。年初，我们说实鼠不易，牛转乾坤。到了年尾发现是特么牛头不对马嘴。

上证年内涨了160.71点，涨幅百分之4.8。呵呵，怎么说呢，你说他是熊市吧，人家涨了，你说是牛市吧。。。你说的出口么。

只能说，这确实是企业级理解的慢牛了。慢牛慢牛，牛不重要，重要的是慢。点到为止吧，大过年的。

其实相比于涨幅，更要关注的是沪指今年振幅仅12.06%。结合易主席接受新华社采访时所说的，坚决防止“大上大下”和“急上急下”的讲话内容来看，后续市场也很可能继续延续这种波动的态势。尤其在2022年二十大和全面注册制改革的背景下，求稳是必然的。

这对于习惯了大开大合的A股投资者而言，是一个真正意义上的变化。指数的窄幅波动，就意味着板块上的分化会更加明显。这对于择股，尤其择时，提出了更高的要求。

当然，从历史上看，A股也没有哪一年是真正在鸡犬升天中度过。

回首一下，两年前的元旦假期前，各种消息已经满天飞，随着元旦后市场迎来了顶部，然后就是惨烈的两轮杀跌，以及波澜壮阔的反弹。而去年元旦前，大家说的是实鼠不易、牛转乾坤，但牛年带来的是大宗商品的大牛以及实体经济的继续承压。

放在去年底，谁也没想到今年又炒妖股炒小票，大票蓝筹猛跌成熊市，港股更是极端的单边下跌。

放在去年底，估计在疫情的影响下，也没人能想到美股又坚挺了一年。

扯皮来扯皮去，发现小丑竟在我身边，小丑竟是我们自己。

转眼到了今年的收官，疫情还在肆虐，海外似乎并没有好起来，但一切又都在平稳的过去。整个跨度超过两年的疫情，在一种交替反复的拉锯中慢慢的能够看到了终点。明年的经济会好起来吗？似乎并没有确切的答案。但至少经历过了这两年风风雨雨的我们，终于是可以相信——无论遇到何种困难，我们都将携手共渡难关。

希望今年的泥牛入海之后，来年能够虎虎生风

总的来说，感谢大家过去一年的陪伴。变化和不变都在新的一年等着我们。而回首过去，再大的困难都没有击垮我们。所以没什么好顾虑的，我们一起并肩前行吧！！

虎年即将到来。而明年将迎来大A全面注册制的到来。大家节日一定要好好思考。未来几年中国式的慢牛一定会走得很稳，很久。最少我们得怀有这样的希望吧。因为这关乎你我他，我们在这市场上的所有人。是这理吧！

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