今天是2021年最后一个交易日了，时间过的真快啊。





回首一下，两年前的元旦假期前，各种消息已经满天飞，随着元旦后市场迎来了顶部，然后就是惨烈的两轮杀跌，以及波澜壮阔的反弹。而去年元旦前，大家说的是实鼠不易、牛转乾坤，但牛年带来的是大宗商品的大牛以及实体经济的继续承压。





放在去年底，谁也没想到今年又炒妖股炒小票，大票蓝筹猛跌成熊市，港股更是极端的单边下跌。





放在去年底，估计在疫情的影响下，也没人能想到美股又坚挺了一年。





扯皮来扯皮去，发现小丑竟在我身边，小丑竟是我们自己。





转眼到了今年的收官，疫情还在肆虐，海外似乎并没有好起来，但一切又都在平稳的过去。整个跨度超过两年的疫情，在一种交替反复的拉锯中慢慢的能够看到了终点。明年的经济会好起来吗？似乎并没有确切的答案。但至少经历过了这两年风风雨雨的我们，终于是可以相信——无论遇到何种困难，我们都将携手共渡难关。





希望今年的泥牛入海之后，来年能够虎虎生风





从收官战本身来说，没有什么太大的分析价值，年末时间窗口和小长假前夕这两个节点太特殊了。导致很多盘面的信号都失真，失去了分析的价值。





而历年春节前行情的习惯也表明了，年后一个月的走势可能也未见得会多么波澜壮阔。不过对于新的一年还是有很多值得期待。





小票的投资期望或许会减弱？理由是业绩持续性会变差。明年的蓝筹，很多公司存在估值修复的可能，今年最后1个月就看出来了，高位的企业大面积分化，低位的企业向上走。





比如10月，资金提前流入白酒，11月后，资金明显从高位的新能源方向继续流入消费品、白酒、消费电子、中药，这些都是低位的行业和个股。





医药嘛，位置和估值都到位了，就剩确定性了，资金并没有放弃医药，就是在等业绩的确定性和政策的确定性，这个需要吹消息面的暖风。





总的来说，我们认为年初肯定还是震荡，但消费股的低位和拐点是确定性的。变化和不变都在新的一年等着我们。而回首过去，再大的困难都没有击垮我们。所以没什么好顾虑的，我们一起并肩前行吧！！