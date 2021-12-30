反弹了，怎么说呢，昨天吐了一斤血，今天给吃二两肉，然后摸摸头说不涨不跌？？不太像话吧。





明天是2021年的最后一个交易日，结果整个跨年的收官战，确实是在震荡中最终收盘。这也确实很像是今年全年行情的缩影。





从个股上说，确实是涨多跌少，3000家上涨，超百只涨停，但是你得想想昨天是怎么跌下来的啊。





尤其，引爆下跌危机的几家蓝筹基本上只能说是堪堪止跌——茅台守住2050，宁德时代弱反弹，片仔癀大幅探底回升但还是收跌。





而且热门股尾盘也有节前兑现集中出现，元宇宙方向冲高后也有回落。读客文化全天撤单超七万手，不论是游资还是机构，节前的操作都变成了保守为主的拉锯战了。





其实考虑到马上新年3天假期了，最后一个交易日，市场这种保守的状态也是比较正常，讲道理，明天收官，大幅上行或者下跌的可能性都很低。很大概率将是震荡收官，但是震荡中，资金极有可能继续涌向热门股。





像龙头股九安医疗这种，反包之后继续缩量版，龙头不死，行情不止，这股就是今年的跨年妖股了，今天医药股全面爆发，明天估计就10倍了，一战封神。





至于收官战，我认为最大的可能是先抑后扬。早盘震荡，然后下午盘拉高，会有资金提前潜伏，搏一把元旦假期消息面的利好。但这种赌命的操作不值得重仓参与，小赌怡情即可。





回首一下，两年前的元旦假期前，各种消息已经满天飞，随着元旦后市场迎来了顶部，然后就是惨烈的两轮杀跌，以及波澜壮阔的反弹。而去年元旦前，大家说的是实鼠不易、牛转乾坤，但牛年带来的是大宗商品的大牛以及实体经济的继续承压。





转眼到了今年的收官，疫情还在肆虐，海外似乎并没有好起来，但一切又都在平稳的过去。整个跨度超过两年的疫情，在一种交替反复的拉锯中慢慢的能够看到了终点。明年的经济会好起来吗？似乎并没有确切的答案。但至少经历过了这两年风风雨雨的我们，终于是可以相信——无论遇到何种困难，我们都将携手共渡难关。





希望今年的泥牛入海之后，来年能够虎虎生风



