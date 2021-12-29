指数午后持续走弱，创业板指跌近1.5%，机场航运、新冠检测、盐湖提锂等多板块持续活跃，中船系全天走高，中国海防触及涨停，农业种植、元宇宙概念持续走弱，白酒概念大幅回调，贵州茅台一度跌近5%，三市个股跌多涨少，涨停股近80家。





好吧，又是机构跟主力互道SB的一天





怎么说呢，很多人说白酒怎么回事。我觉得大家不要把目光局限在白酒这儿。你看着白酒跌，很容易认为是一个行业或者板块的问题。但实际上今天的下跌是全局性的。





可以看看A50这哭爹喊年的大阴线。





关键问题是，今天基本上所谓的机构抱团股都在暴力杀跌，白酒是大家看的比较多，人群关注之外，宁德时代周初就来了一轮大跌，中药里面片仔癀今天直接按死跌停板，相比而言，白酒的跌幅反而算是可控的。





事实上就基本面而言，白酒行业整体仍然处于向好的状态中。继五粮液与泸州老窖宣布产品提价后，市场对茅台提价与改革的预期进一步增强，大众白酒中的顺鑫农业也发布产品提价公告，对部分产品进行提价。同时，山西汾酒与酒鬼酒本周举行了经销商大会，对公司未来的发展目标与方向进行了展望。然后当前时间点又是传统意义上的白酒旺季。。。





怎么说呢，最合理的解释只有一个——机构摆烂





从盘面上看，这几天跌得全是抱团股，什么意思呢？明显就是年末净值大战，机构们不活了。往年都是比好，看谁家涨的多，今年是比烂，把对方的砸死了事。





于是基本上抱团股都杀鸡儆猴，反而游资扎堆的品种成为盘中热点。





昨天外资砸茅台，今天A股就砸白酒，上周外资减持宁德，然后宁德就崩了。这就是年底前，市场情绪上的正常波动。这个时间窗口下，一切皆有可能。





不过话说回来，如果确实不存在不可控的利空，而市场能再向下跌一跌，跌破3600，甚至回踩3550，那么又将进入机会大于风险的点位。





不过话说回来，一边是指数跌成狗，另一边是成交的高歌猛进，数据显示，沪深两市成交额超3700亿元，截至发稿2021年全年成交额超2015年的史上最高年度总成交额254.5万亿元，再创历史新高纪录。





从全年走势上看，2021年绝对不是牛市，撑死了是全年震荡，就这么个行情，成交能创新高，一方面是IPO分流，另一方面只能说是基民给力，支付宝大幅度的拉低了基金购买的门槛，以及房住不炒的背景下，确实有大量资金在涌向股市，但是问题是，钱来了，去哪了呢？最可笑的是，基民也亏的跟狗一样，说什么把钱给机构，现在看全是笑话





一边哭一边笑了属于是。