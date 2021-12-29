三大指数开盘涨跌不一，随后震荡下行，上证50指数跌超1.5%，权重股集体走弱；截至午间收盘，上证指数跌0.79%，深证成指跌1.13%，创业板指跌1.29%，上证50指数跌1.69%；





盘面上，中船系开盘走强，盐湖提锂板块持续走高，西藏珠峰、国机通用2连板；机场航运、新冠检测、医药医疗等板块持续拉升，军工板块盘中冲高；中药股早盘冲高后回落，精华制药4连板；白酒股持续走低，贵州茅台、五粮液跌超4%，迎驾贡酒逼近跌停；农业板块开盘下挫，万向德农跌停；食品饮料、家电、汽车和电力板块领跌，半导体芯片、元宇宙等板块持续下挫。





两市半天成交6387亿，外资净买入3.90亿。





一边是指数跌成狗，另一边是成交的高歌猛进，数据显示，沪深两市成交额超3700亿元，截至发稿2021年全年成交额超2015年的史上最高年度总成交额254.5万亿元，再创历史新高纪录。





从全年走势上看，2021年绝对不是牛市，撑死了是全年震荡，就这么个行情，成交能创新高，一方面是IPO分流，另一方面只能说是基民给力，支付宝大幅度的拉低了基金购买的门槛，以及房住不炒的背景下，确实有大量资金在涌向股市，但是问题是，钱来了，去哪了呢？最可笑的是，基民也亏的跟狗一样，说什么把钱给机构，现在看全是笑话





一边哭一边笑了属于是。





从盘面上看，这几天跌得全是抱团股，什么意思呢？明显就是年末净值大战，机构们不活了。往年都是比好，看谁家长的多，今年是比烂，把对方的砸死了事。





昨天外资砸茅台，今天A股就砸白酒，上周外资减持宁德，然后宁德就崩了。抱团股如此，其他的更没法玩了。不过非要说的话，我认为这就是年底前，市场情绪上的正常波动。这个时间窗口下，一切皆有可能。而假如市场能向下跌一跌，跌破3600，甚至回踩3550，那么又将进入机会大于风险的点位。