今日两市震荡走高，个股涨多跌少；盘面上，受消息刺激，数字货币开盘大幅冲高，昨日强势中药股迎来分化，高端制造、机器人概念股走强，小家电板块午后拉升，锂电池板块持续走高，藏格矿业、西藏珠峰等多股涨停；光伏板块集体走强，造纸、证券板块轮番拉升，氢能源持续走弱，煤炭、电力、抽水蓄能等板块跌幅居前。





热点上看，基本上还是延续了近期一贯的打一枪就跑的策略没变。昨天大热的中药股，今天熄火，其实昨天咱们也说了，中药股领跑的都是业绩没那么好看的，反而龙头股都是后排，证明了即便是所谓的利好加持，资金也是首选选择了易于拉升而非货真价实的绩优股。





这本身就是市场人气低迷的展现。





弱势行情中，重点不再是战术上的进退，而是要注意战略上对于市场方向的判断和配置。其实近期最值得大家关注也是最被市场忽略的是央妈的公开操作。





上周，央行降低LPR其实是年末大背景下，一个非常值得中式的信号。此次调降LPR重点释放了两个关键信号：





一是，让利实体经济的政策工具正在加速落地。基于当前基本面情况，我们预判我国经济下行压力将在明年上半年集中释放，具体来看，出口下行趋势难改，无论是美联储“鹰”声不断亦或是Omicron变异株快速扩散，外需方面或将逐步回落，对出口高景气的支撑大概率难以延续。





由此，此前受出口拉动的部分行业制造业投资或亦步亦趋的承受下行压力，叠加高基数影响，国内经济的“滞”或进一步加剧，而政策面连续释放“跨周期调节”的宽松信号，下调LPR再度印证宽松预期，重点在于降低实体经济融资成本，对冲经济下行压力，在海内外基本面差背景之下，明年一季度有可能见证再一次降准。





二是，房地产市场调控决心较强，“房住不炒”的核心思想不变。调降1年期LPR的同时，5年期以上LPR保持不变，主因“房住不炒”调控政策不放松，近期房地产预期略有修复，房企信贷环境略有改善，但交易市场的绪修复需要时间，企业拿地意愿仍不高，近期信息面利空出尽之下部分房企估值有所修复，但2022年企业资金端整体仍将偏紧，中小房企压力加剧，行业或将加速“洗牌”，市场份额再度向头部集中。





从这两个角度去出发，其实很多近期的盘面问题能够迎刃而解。





首先是为什么不涨——因为明年上半年的宏观经济压力仍然沉重。这是压制行情的关键因素。





其次是什么会涨——在投资和出口都被锁死上限的情况下，消费的重要性凸显，这也是我们在这个位置反复强调消费的原因。





实际上，从今年来看，针对新能源、元宇宙的炒作，本质上也是针对消费升级的炒作。只不过到了今天这个时间点，新消费的业绩透支太多，所以回归传统蓝筹是一个必然趋势。





从今天盘面上看，白酒在调整之后再一次启动。





坚定立场，同时再一次和大家说，年底的一再表现已经充分说明了，市场在这个位置单边大幅度拉升的难度非常高，所以不论是切换前的热点，还是切换后未来的方向，都会是以震荡反复拉锯的模式完成资金调仓。





尤其对于消费来说，今年的低基数和拐点是未来最大的看点。但对于具体到公司而言，是否真的能够星辰拐点就有待于观察。提价能否得到终端的认可，库存能否真的被消化掉。





这些信号都是滞后的。





所以之前我们给大家讲过，从统计上说，消费的提价到拉升普遍有两个月左右的时间差。这个时间差，就是给大家进场的机会。