在隔夜外围大涨的刺激下，两市指数今天小幅高开，随后震荡分化。上证保持窄幅震荡，创业板上窜下跳开启大幅震荡走势。两市半日成交额6072亿，比昨日上午放量58亿，但整体量能依然低迷。北向资金方面，沪股通早盘净流入6.03亿，深股通早盘净流入4.15亿。





早盘两市分化，创业板指探底回升；盘面上，受消息刺激，数字货币开盘大幅冲高，国产软件股走强，多只个股涨停；昨日强势中药股回调，盐湖提锂板块反弹拉升，氢能源早盘持续走弱，机器人概念股走强，机器人涨停，煤炭、电力、抽水蓄能等板块跌幅居前。





热点上看，基本上还是延续了近期一贯的打一枪就跑的策略没变。昨天咱们也说了，中药股领跑的都是业绩没那么好看的，反而龙头股都是后排，证明了即便是所谓的利好加持，资金也是首选选择了易于拉升而非货真价实的绩优股。





这本身就是市场人气低迷的展现。





从盘面上看，白酒在调整之后再一次启动。





坚定立场，同时再一次和大家说，年底的一再表现已经充分说明了，市场在这个位置单边大幅度拉升的难度非常高，所以不论是切换前的热点，还是切换后未来的方向，都会是以震荡反复拉锯的模式完成资金调仓。





尤其对于消费来说，今年的低基数和拐点是未来最大的看点。但对于具体到公司而言，是否真的能够星辰拐点就有待于观察。提价能否得到终端的认可，库存能否真的被消化掉。





这些信号都是滞后的。





所以之前我们给大家讲过，从统计上说，消费的提价到拉升普遍有两个月左右的时间差。这个时间差，就是给大家进场的机会。