2021只剩下4个交易日！对股民来说，年初我们说的是实鼠不易、牛转乾坤。结果到了年底发现今年的A股其实是蜗行牛步，自己的钱是泥牛入海。。。很多人年初目标赚10万，现在算上年终奖，加上最近反弹了不少，差个15万。





感觉投资既是一场轮回，每一茬股民都是从想赚钱刀想回本，再到不想回本的过程。





券商内部人士透露，今年超过78%股民亏损，盈利的约只占一成多。各位老铁是那一成的股民吗？





盘面这边，继续弱势见光死，农村工作会议开完，种业从高歌猛进进入见光死。





其实也不能算见光死，因为政策没有什么实在的利好落地。从政策的时间点上看，农业股历年的炒作节点，是在一号文件前后，时间上大体在农历新年的前十或后十天，所以这个位置种业的调整，是合理的。





包括白酒今天的调整，我们觉得都正常，而且这种近期强势板块的整理，我们认为其实本质都是相同的——就是市场不足以支持持续性拉升的情况下形成的短时间调整。我们再给大家提示一次：





第一，市场目前内外都有没解决的问题。而从消费品的角度来说，涨价向销售的传导和确认需要时间。这意味着不论是大势还是板块都不具备短期暴力拉升的基础。





第二，种业、白酒股已经经历过了一轮强反弹，短期涨幅过大。





因此白酒在这个位置走出调整是合理的。这个调整不影响我们对于其热点切换的判断。





同理，锂电池今天早盘形成拉升，很多朋友说王者归来，我觉得也不尽然。锂电的问题我们说过很多次——一方面，消息面仍然是利好不断。另一方面，资金对于新能源赛道是深耕的。资金想要退出需要时间。





而与之对应，新能源的利空主要是——第一，板块估值过高，第二外资开始担忧过高选择跑路。





这两点决定了新能源赛道的顶部已经形成，但顶部形成到加速下行同样要经历反复拉锯的过程，上周五宁德时代的破位，撕破了最后一块遮羞布，这个进程会加强，但考虑到目前的市场环境，反复震荡仍然是必要的。





所以不要看一天的涨跌就改变立场，我们的判断很坚决。消费为代表的低估蓝筹，会呈现非常稳定的震荡上行，而高位赛道股，已经不具备性价比，会呈现同样非常稳定的震荡下行。





而从近期的市场动态上看，也继续支持我们的观点。近期消费板块的成交热度显著抬升，换手率水平显著抬升。





一方面，消费有望成为本轮躁动行情的主力；另一方面，经济面临下行压力，消费板块的业绩稳定性优势有望再度得到凸显，市场风格也有望回归消费。风格切换下，消费龙头将首先受益。





消费风格的演绎，龙头往往最为突出，龙头业绩确定性更高，更受市场青睐；近年来公募基金发行火热且百亿以上的大型基金增加，其对龙头的配置偏好更高，也在一定程度上利于龙头股价上行。





总的来说，周一市场是在外盘圣诞节假期的背景下，一场自说自话的独角戏。内资缺少了外盘和北上资金的对照显得有点茫然，但这种震荡的闲棋，不改变我们对于市场的认知和判断。大家还是坚定立场。多一点耐心