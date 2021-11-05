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元宇宙开始批量生产妖股

(2021-11-05 12:13:35)
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元宇宙，又再一次在弱势中，成为了资金追捧的对象。给人的感觉就是——时无英雄,使竖子成名

原因就不多说了，画饼技术哪家强，中国A股王中王。

你要说，一点意义都没有，也不准确。现在元宇宙此消彼长，天下秀直接飞升，这对于整个市场来说是好事儿，这么一个赚钱效应的标杆戳在那，就不发愁有增量的资金进场。

对于A股来说，目前最大的问题就是观望的太多，下场的太少、流动性的逐步萎靡是问题核心。这样一个极弱的市场，我们再去讨论黑猫白猫的问题有点奇怪。所以不论是投机也好、画饼也好，暴富也好，只要能够推动多一些增量资金进场，就是好事情。

只不过，投资者自己心里要有杆秤。你面前摆着的到底是馅饼还是陷阱。还是陷阱在画饼？自己一定要拎得清。

不然就只能当个笑话

比较有意思的事，今天再一次出现了热门股的快速退潮。

新能源在几天的高热之后，今天喜提领跌一整版的待遇。

可见资金还是在告诉腾挪中，这种再一次风格大换血的窗口，也让今天的放量变得充满了水分。

其实还是和上面说的一样——市场缺钱，没有钱，啥好戏都演不出来。

目前市场的资金太悠闲了，看来已经没有办法支持两个热点的同时拉升。不论是新能源还是其他热门股，想要启动，只能等待元宇宙的熄火。以A股的尿性，恐怕也不会太久。

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