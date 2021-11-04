美联储靴子落地，内外盘都在反弹。但注意一点，没有量。





市场仍然是缩量反弹，尤其沪指，成交放大非常有限。明显再一次下台阶。同时反弹阳线基本上卡死在大阴线的一半。已经属于是第一支撑跌破之后的反抽走势了。而创业板，虽然形态稍好，但仍然明显受到前高压制。市场整体还是太弱了。





从消息面上看，北京时间周四（11月4日）凌晨2：00，美国联邦公开市场委员会（FOMC）公布最新决议。Taper如期而至，每月缩减购买资产150亿美元。





美股已经先涨为敬，A股这边的表现也是偏乐观。其实不管怎么样都好。市场对Taper的预期比较充分，靴子落地后对中国市场的扰动有限。尤其对于目前畏首畏尾的A股而言，是一个非常重要的利空靴子落地。这是好事。





客观来说，尽管Taper落地，但本次FOMC会议基调仍然较预期偏鸽，美联储对经济展望较为积极，表示疫苗接种进展和供应链紧张形势缓解，预期将会推动经济活动改善，并降低物价水平。





短期来看，加息恐慌得到缓解，边际利好股市，美元指数短期内或将小幅回落。不过随着Taper的持续开展，预计美元或将延续强势，美债或因利率上行而承压。考虑到美联储会灵活调整紧缩节奏，后续的通胀和就业情况依然是货币政策取向的关键。对于国内而言，强势美元必然带来包括中国在内的新兴市场的压力。





但对于A股来说，外资更像是一个风向标，决定性的还是内资的活跃度。目前美联储的货币政策动向，仅仅只能当作锦上添花的彩蛋。真正要关注的还是国内经济的走向。





而国内来看，今天主要城市都开始公告存储物资的情况。一方面是安抚人心，另一方面和本轮疫情的抬头有关系。这对于消费行业而言，不是一个好消息。





目前实体层面的压力很大，这也是市场迟迟无法完成移仓的原因。不过从今天的上涨来看，除了赛道品种之外，消费股也开始抬头。我们之前说过，消费已经在拐点，很多看上去三季报很差的公司，其实是至暗时刻，之后就是慢慢回升。





当然，短期资金考虑的，可能更多的是另外两方面，一方面是避险，另一方面就是涨价，你能怪别人疯抢生活必需品吗？





后期风格能不能彻底扭转，要看行业基本面的否极泰来会不会出现





目前最需要警惕的，是创业板代表的科技股，会不会在这个位置走放量诱多，一定要警惕。但如果出现了，可能是市场真正风格大切换的信号。