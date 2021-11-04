北京时间周四（11月4日）凌晨2：00，美国联邦公开市场委员会（FOMC）公布最新决议。Taper如期而至，每月缩减购买资产150亿美元。





美股已经先涨为敬，A股这边的表现也是偏乐观。其实不管怎么样都好。市场对Taper的预期比较充分，靴子落地后对中国市场的扰动有限。尤其对于目前畏首畏尾的A股而言，是一个非常重要的利空靴子落地。这是好事。





客观来说，尽管Taper落地，但本次FOMC会议基调仍然较预期偏鸽，美联储对经济展望较为积极，表示疫苗接种进展和供应链紧张形势缓解，预期将会推动经济活动改善，并降低物价水平。





短期来看，加息恐慌得到缓解，边际利好股市，美元指数短期内或将小幅回落。不过随着Taper的持续开展，预计美元或将延续强势，美债或因利率上行而承压。考虑到美联储会灵活调整紧缩节奏，后续的通胀和就业情况依然是货币政策取向的关键。对于国内而言，强势美元必然带来包括中国在内的新兴市场的压力。





但对于A股来说，外资更像是一个风向标，决定性的还是内资的活跃度。目前美联储的货币政策动向，仅仅只能当作锦上添花的彩蛋。真正要关注的还是国内经济的走向。





三大指数高开高走，深成指、创业板指均涨超1%。汽车整车、汽车配件板块拉升，约20股封涨停板。风电、光伏、储能、绿电等板块集体走强，吉鑫科技5连板，20多只票涨幅超10%。食品加工、白酒、乳业等消费板块拉升，一方面资金避险，另一方面就是涨价，你能怪别人疯抢生活必需品吗？元宇宙板块继续走强。煤炭、银行等表现还是低迷。





总体上个股普遍上涨，近3000股上涨，成交量超6500亿元，正常水平了。盘面上，汽车整车、抽水蓄能、风电、HIT电池等涨幅前列，煤炭、房地产、CRO等跌幅居前。截止午间收盘，沪指涨0.64%，深成指涨1.2%，创业板指涨1.29%。北向资金净买入34.22亿。





从早盘看，市场很难说是强势反弹。但从反弹中，还是能够看到明显的调仓信号。





所以整体上我们的策略不变，继续看四季度震荡，然后继续在震荡中提前做好调仓的潜伏工作。