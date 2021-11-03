昨天大热的军工开盘被闷杀，元宇宙昨晚再度发酵，天下秀开盘2分钟封板，中青宝被带动大涨，佳创视讯异军突起，率先封住 20%涨停，易尚展示涨停助攻天下秀，但接下来，就变成追面模式，金运激光和会畅通讯都达到 20%附近，却遭遇大量抛盘，没能挺住而回落，元宇宙概念冲高下滑，连中青宝也大幅回落。





市场的人气可见一斑。





早盘煤炭板块期货转涨，但是A股这边，涨停封得非常艰难。600188与山西焦煤拉板，然后都是烂板，午后虽然封住了，但也都出现了大面积的放量。只能说暂时也是当反抽看待。





总的来说今天的分歧毫无疑问在加大。其实相比于消息面的乌龙，人心的低迷更致命。





这种低迷的原因是多方面的。





一方面，消息面的压力确实是比较大。疫情的再一次抬头，给经济很大的压力。另一方面，高位的赛道股，已经进入基本面炒作后的情绪炒作阶段。目前的赛道股最大的看点就是囚徒博弈。





大家都拿着，都不下车就继续涨，但谁都不想做最后一个吃瘪的，所以一旦真的开始跑路就是崩塌。这也是为甚么赛道的品种已经开始出现高位剧烈波动的原因。所有人都在刀口舔血。这种玩法刺不刺激，刺激。有没有可能赚钱，有。





但玩的都是心跳，舔的都是刀口。一方面这种风险是不可控的，极度不可控。另一方面，最要命的是，你指望这些刀头舔血的板块带动市场人气和方向是非常困难的。资金都不傻，尤其是价值型的资金。





但为什么迟迟无法完成切换。其实又要说回基本面。一方面国内滞涨的压力确实是不容忽视。另一方面，恰恰也是疫情。这一波疫情抬头，对于消费股来说很重要。目前这个时间点正恰恰是很多消费品品牌所谓最难熬的时刻。原本业绩就是低点。疫情的抬头，你很难说是加速拐点现身还是要延后拐点的降临。





这对于寄希望于调仓的资金来说，是一个非常重要的问题，所以大家都在观望。





这个问题解决不了，或者说，没有新的品种站出来，指数想要进一步拉升，难度太大。所以我们说四季度先看震荡，不要想太多。耐心一点，等待风险出清。