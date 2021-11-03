市场继续低迷，即便是在强势题材上也是徘徊不前。





早上到现在的走势很纠结，如储能板块龙头新风光继续大跌转大涨再转跌，被连带着整体储能今天也是偏弱的；





次新板块零点301169还在横盘中不排除仍有临停的可能，但昨天上市的二个次新却表现较差；元宇宙今天量化资金主攻的方向较强，按盘口来看拉的三个涨停都是量化所为，但前龙头中青宝今天也不敢拉板了，早盘磨蹭一阵直接跳水。





煤炭板块今天期货已经转涨，但是至今无一涨停，600188与山西焦煤拉板，然后都是烂板，暂时也是当反抽看待。





总的来说今天的分歧毫无疑问在加大。其实相比于消息面的乌龙，人心的低迷更致命。





对于市场而言，国内疫情，经济的压力这些都是实打实的问题。





高位品种确实存在热度。但是我们反复说过，赛道股已经提前透支了未来的涨幅，目前已经进入最后一波拉升了。这波情绪主导的拉升还有空间。但是谁也没法说有多少空间。目前的赛道股就是囚徒博弈。





大家都拿着，都不下车就继续涨，但谁都不想做最后一个吃瘪的，所以一旦真的开始跑路就是崩塌。这也是为甚么赛道的品种已经开始出现高位剧烈波动的原因。所有人都在刀口舔血。这种玩法刺不刺激，刺激。有没有可能赚钱，有。





但是你指望这种品种带动市场上行，就太难了。





这个问题解决不了，或者说，没有新的品种站出来，指数想要进一步拉升，难度太大。所以我们说四季度先看震荡，不要想太多。耐心一点，等待风险出清。