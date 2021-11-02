下午一个大乌龙直接把指数砸了个坑。其实不能全怪市场。





不少投资者是把这几天的信息连起来看了：





1.国台办副主任刘军川称「统一后台湾财政收入尽可用于改善民生」

2.大大日前签署命令，发布《军队装备订购规定》，自2021年11月1日起施行。

3.某湾区领导近期各种作死。





不过。。。。只能说人民群众的一腔热血是好的，不过我们单方面不负责任的猜测，大概率还是为了防疫和刺激内需。





去年中央就已经提出节约粮食，昨天出台了《粮食节约行动方案》。能看到从去年到今年，新闻的措辞越来越明确和严厉，军事上越来越频繁，也有很多配套政策指向冲突的可能性日益增大。但是今天商务部这个消息，我反倒觉得不一定指向冲突导致，原因是多方面的。一是今年极端气候（高温、水灾、干旱）导致粮食减产，二疫情封闭的政策可能导致部分地区粮食种植和收割受到影响，来不及保存运输导致腐坏，三本轮本土疫情已经蔓延到十六个省，有部分尚未追溯到源头，假设管制的话，交通运输上会有很大影响。





虽然不知道具体原因是什么，但是我们老百姓目前最好的做法就是听党话跟党走。不要相信任何第三方的解读，一切以权威媒体发布为准。这就对了。





至于市场，极端情况没法预测，但是只要没有极端情况，四季度大概率就是反复震荡博弈。今天这种一次性砸坑的行为未必是坏事。不过目前我们认为最乐观的讲，市场也不存在单边大幅度上涨的基础。





对于行情的预期一定要放低。四季度更多要做的，是对于明年行情的提前布局。





这也是为什么我们在反复提示高位股的风险，希望大家更多的关注存在拐点属性的低位品种。





另一方面，商务部的表态可能是一个引子，接下来会有更多刺激内需的政策出台，来打通国内的供需关系，激活消费活力。另一方面，消费品龙头近期也开始陆续调整价格，上半年被成本压制的消费股，确实开始有点苦尽甘来的味道了。



