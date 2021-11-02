上证指数冲高回落跳水，创业板指拉升涨超1%。磷化工、煤炭、钢铁等周期板块集体走弱，兴发集团跌停。军工股走强，中科海讯20CM涨停；PCB概念股深南电路、世运电路均2连板；食品板块拉升，千味央厨、恒顺醋业涨停；电力、白酒、银行等板块表现低迷。两市近2900股飘绿，成交量超7500亿元。盘面上题材严重分化，中船系、半导体、食品加工等板块涨幅前列，磷化工、煤炭、钢铁等板块跌幅居前。截止午间收盘，沪指跌0.62%，深成指跌0.04%，创业板指涨1.1%。北向资金净买入近30亿。北向一直买，大盘一直砸





这里面不能简单认为是挖坑或者抄底。而是必须叠加国内经济状况，和短期汇率波动来看。实际上，我们认为整个四季度，不存在特别强的能够破坏整个行情方向的因素。包括美联储加息的风险市场也已经充分考虑。所以短期波动不影响中长期震荡的方向。





对于国内来说，半导体再一次走强，刚刚上市的全球第三大晶圆代工厂格芯突然大爆发，盘前股价一度上涨近13%。该股已连续两天大涨，盘中最大涨幅超20%。11月1日，美国开盘后，美股半导体板块走强，格芯大涨近20%，安森美半导体涨超13%，微芯科技涨3.8%，美光科技、恩智浦半导体涨超2%。半导体整个产业的爆发，传导至国内的相关领域，引爆早盘题材股。





但单一品种的拉升没法改变整体行情的低迷。而且就目前对于热门赛道的炒作其实很多朋友有些误解。这也就是我们说对于拐点无法判断的来由。





我们举两个例子，一个产业如果某个环节卡脖子了怎么办？





拉高这个环节的产品价格。拉高价格之后，资本自然会进入扩产。扩产之后产量增加，不卡脖子了，自然价格下降。这是产业周期里常见的做法，也是价格管控机制不对某些涨价很凶的商品进行干预的原因。让需求引导供给。





而如果一个行业比较强，想卡别人脖子怎么办？





咱们又不是长臂猿，用国内法管别人不就霸权了。所以最常见的做法，是把关键商品的利润做到最薄，任何一个域外企业进入这个市场，都无法实现盈利而最终退出。充分满足需求而抑制供给。





这两种办法，在产业上都是很容易奏效的，也是企业巨头成长的王道。





但对于二级投资者，就比较不友好。前者你容易买进去了，第二年供给量巨增，价格下降，企业盈利反而下降。后者容易你买进去后利润水平一直不提升，企业估值起不来。





这就是为什么很多热门赛道会暴死，以及很多巨头始终无人问津的原因。这种问题在市场风格悄然变化的时间点更加突出。尤其对于热门赛道股而言，这也是我们反复提示大家一定要留意风险，关注相对低估品种的来由。