震荡一天，最终还是收绿，并且指数稳稳地收在了3550点下方。从市场的角度而言，再一次形成了个股和指数的强分化。





市场有超过3000家上涨，尤其还有超过百股涨停。但从涨停股看毫无疑问又是量化资金出手的结果——大量北交所相关品种是开盘就封死涨停板——量化交易的比重越大，情绪的兑现就会月迅速。





从长期来看，量化资金不会改变市场的动向，尤其整个市场的活跃度越高，增量资金越多，量化得实际影响也就越小。但短期而言，尤其在目前成交下台阶的当下，量化左右盘面会让个股的生态更加极端。





事实上，就我个人而言，我认为市场还是低迷，就冲着元宇宙领跑这事儿就比较魔幻。





元宇宙目前是一个纯画饼的概念，毕竟一个连基础硬件都没有搞定的方向，你不能说他没有，但是绝不能说是靠谱。





这玩意特别像当年的谷歌眼镜，概念炒到爆炸，但是实际上落地可能就成了盒。尤其就目前而言，元宇宙到底是什么？没人说得清楚。





讲道理国内最先提出元宇宙概念的是腾讯，而且是在两年前，但是腾讯的股价也没有因此受益，所以根本上说，炒作的原因不是利好，而是炒作本身。





要我说，现在各大厂商就应该疯狂跟进，什么是元宇宙？最简单的理解就是虚拟世界。而虚拟世界毫无疑问就需要大面积的人机联网，人机联网就意味着长时间坐着不动。





所以最纯粹的元宇宙概念，不是游戏，而是尿不湿。建议卫星石化原地飞升！





这玩意看着扯淡吧？目前的炒作就是这么扯淡。所以我对于这类的热点不做评价。资本可以随便讲故事炒作，但是参与者你要自己弄明白自己是在参与画饼。别人家跟你搞一天一宿，你心里装得全是天长地久。最后受伤了骂人家是渣男。





这就不合适了。





从整个11月的行情而言，市场环境来看，全球经济稳定恢复，全球加息潮逐渐升温，但在各国央行积极做好预期管理的情况下，全球金融市场波动或有所趋稳。国内三季度及10月份经济数据逐步趋弱，经济下行压力有所加大，不过管理层明确表示实现经济的稳增长，加上对中小微企业正常支持，有助于经济平稳运行。





资金面方面，货币政策短期仍将保持适度宽松，加上两融规模稳步增长和北向资金持续流入，市场资金面有望延续稳中偏松态势。

从技术面来看，大盘震荡整理，整体走势并未明显走弱，当前A股整体估值合理，下行风险较低。而北交所有望11月份正式开市，加上北向资金和两融资金带动市场风险偏好提升，市场信心有望继续恢复。





所以大家其实很容易看清，目前还是一个上有压力下有支撑的行情，考虑到已经震荡许久，不排除震荡中逐步转暖的可能。但总的来看，我们还是认为市场要继续在震荡中寻找方向。操作上面多一点耐心吧。不要着急