早盘两市低开高走，盘面上，受消息影响，北交所概念涨幅居前，元宇宙延续强势，中青宝一度触及涨停；新三板精选层、云游戏、半导体芯片、种业、国防军工等板块表现活跃；新能源方向的光伏、风电盘中拉升，多股封板；白酒概念低开高走，特斯拉概念持续走高，近10股涨停，宁德时代涨超4%，报667元再创历史新高，此前一度跌1%，市值超1.55万亿元；机场航运、旅游酒店等板块跌幅居前，医美医药、免税店等板块持续低迷，中国中免跌停；汽车整车、盐湖提锂、房地产等板块延续颓势。





市场还是低迷，就冲着元宇宙领跑这事儿就比较魔幻。





元宇宙目前是一个纯画饼的概念，毕竟一个连基础硬件都没有搞定的方向，你不能说他没有，但是绝不能说是靠谱。





这玩意特别像当年的谷歌眼镜，概念炒到爆炸，但是实际上落地可能就成了盒。尤其就目前而言，元宇宙到底是什么？没人说得清楚。





讲道理国内最先提出元宇宙概念的是腾讯，而且是在两年前，但是腾讯的股价也没有因此受益，所以根本上说，炒作的原因不是利好，而是炒作本身。





要我说，现在各大厂商就应该疯狂跟进，什么是元宇宙？最简单的理解就是虚拟世界。而虚拟世界毫无疑问就需要大面积的人机联网，人机联网就意味着长时间坐着不动。





所以最纯粹的元宇宙概念，不是游戏，而是尿不湿。建议卫星石化原地飞升！





这玩意看着扯淡吧？目前的炒作就是这么扯淡。所以我对于这类的热点不做评价。资本可以随便讲故事炒作，但是参与者你要自己弄明白自己是在参与画饼。别人家跟你搞一天一宿，你心里装得全是天长地久。最后受伤了骂人家是渣男。





这就不合适了。





最后，行情没什么新意，继续震荡中寻找方向。操作上面多一点耐心吧。不要着急