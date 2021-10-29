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关键数据回暖，拐点将至

(2021-10-29 17:08:14)
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对于市场的风格转换，一直是我们近一周反复给大家强调的信号，真的开始出现。我觉得大家要注意几个问题。

首先就是要适应量化交易主导下的市场新常态——一旦风格转换开始，新的板块热度可能会在瞬间被拉满。表现在今天的就是食品饮料大量个股的大幅度上涨。

这是量化资金主导下的交易性行为。所以如果你判断市场有机会，就请务必提前做好准备。

另一方面，因为是量化资金主导的市场热证，所以没有办法真实判断每一个新的题材的延续性。换言之，未来的方向大概率就是消费股接力科技主线迎来一波拉升。但这个过程中，很可能因为资金的不充足而形成一个阶段的反复拉锯震荡。这是大家要有心理准备的。

但无论如何，我们认为市场这个位置进行热点的转换已经是势在必行，原因说过很多次。消费的关注逻辑，我们之前讲过太多次。首先是价格便宜，其次是本身自带防守属性。我们其实观点一直没变化——目前高位股确实不会马上死掉，但对于市场而言，高位赛道同样不具备持续拉升的空间和动力。换句话说，以高位热门股来带动指数的走高基本上是不可能的。

市场想要走高，就必须轮换热点方向。

其次，很多看上去并不太美好的三季报，实际上已经反映在了消费过去的下跌中。反而随着龙头品种的相继提价，消费板块的至暗时刻正在过去。

9月国内社零数据开始逐步反弹，而双十一大促有望继续带动线上消费。包括今天家电板块涨幅居前，其中小家电相关企业领涨。

今年以来，家电板块持续回落，主要是受地产行业景气度下滑进而影响家电需求下降的影响，另一方面，全年大宗商品价格高企的背景下，家电企业成本端上行，因此从三季报中可以看到大多家电企业三季度业绩呈现下滑态势。但近日部分电商平台数据显示，家电零售出现了短期回温，同时临近双十一购物节，这些至少会是板块短期的刺激因素。

但接下来一定要注意市场的分化，有一些热点是短期反弹，有一些则进入了中长期的拐点。在量化主导的市场氛围下。前者会被快速的吃光上涨空间，而后者才具备真正进场的价值。

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