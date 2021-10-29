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轮动是必然方向

(2021-10-29 12:45:57)
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快速回落之后出现触底反弹。但注意几点：

第一，三千家以上的公司上涨，但其中8成集中在了3%以内的涨幅。早盘A股50家公司涨停，但跌停同样有11家。这两个数字比较起来似乎多头占优势，但是需要注意一下跌停数量也同样是近期的一个峰值。

换言之早盘的反弹中，很多品种再进一步的快速出货，而所谓的反弹，同样与过去几天无异，是绝少数资金的抱团行为。

第二，北上资金快鹿流入42亿，但整个市场不论是主板还是创业板都没有明显的放量。资金的反弹仍然维持了整体低迷的态势。也就意味着对于增量资金而言，3500点有支撑，但并不是足以激发关注度的好价。

当前位置，其实沪指和创业板不明显，代表本轮活跃品种的中证500已经回归到半山腰的支撑区间，当前位置继续下行的空间比较有限了。但市场仍然不愿意爆买，意味着还是要等待一个磨的过程。

板块上，昨天资金主要攻击方向的食品饮料，酿酒，家用电器均继续震荡走高。食品饮料上涨1.82%，酿酒上涨1.40%，家用电器小幅上涨0.3%，这就说明了资金抄底大消费方向有持续性的，这些板块有持续反复上涨行情。

其实资金对于消费的关注逻辑，我们之前讲过太多次。首先是价格便宜，其次是本身自带防守属性。我们其实观点一直没变化——目前高位股确实不会马上死掉，但对于市场而言，高位赛道同样不具备持续拉升的空间和动力。换句话说，以高位热门股来带动指数的走高基本上是不可能的。

所以，如果想要A股在未来中期实现稳中有升，那么调仓是必然的。这里面最有可能的，就是我们认为的消费。以及作为压舱石的金融。

早盘保险股调整比较大，我们从基本面来看，主要是会计准则变动带来的利润口径变化，并非是基本面变化。中期看，逻辑是没有改变的。

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